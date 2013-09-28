به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نکوداشت زندهیاد مرتضی ممیز عصر روز پنجشنبه چهارم مهر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
همزمان با هشتمین نکوداشت استاد مرتضی ممیز، نمایشگاه آثار گرافیکی "صادق قرهمصطفی"، طراح گرافیک برجسته از کشور ترکیه در نگارخانههای استاد ممیز، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید سرسنگی، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، سفیر برزیل در تهران، سفیر اروگوئه در تهران، اعضا سفارت ترکیه در تهران، ابراهیم حقیقی، غلامحسین نامی و ... برگزار شد، انوشیروان ممیز، فرزند ممیز گفت: امسال نیز هم چون سالهای گذشته به مناسبت نکوداشت استاد مرتضی ممیز، نمایشگاه آثار گرافیکی را در دو بخش برگزار کردهایم. در بخش اول نمایشگاه آثار گرافیکی استاد صادق قرهمصطفی، طراح گرافیک برجسته از کشور ترکیه و در بخش دوم نمایشگاه آثار گرافیکی طراحان برگزیده ایرانی در رویداد های بینالمللی.
در ادامه این مراسم مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ضمن ابراز خشنودی از برگزاری هشتمین نکوداشت مرتضی ممیز در خانه هنرمندان ایران که در واقع به دست استاد ممیز همراه با سایر هنرمندان ساخته شد، به هنر گرافیک و فعالیتهای استاد مرتضی ممیز در این حوزه اشاره کرد و گفت: هنر گرافیک در کشور ما، اوج و فرودهای بسیاری داشته است، در دوران طلایی افرادی هم چون ممیز، نامی، حقیقی با تلاشهای خود هنر گرافیک را احیا کردند و در این میان نقش استاد مرتضی ممیز در خلق آثار مختلف گرافیکی و هم چنین آموزش و تربیت هنرجویان، بسیار پر رنگ و پر اهمیت بوده است به طوری که بعد از دوران درگذشت ایشان نیز، خانواده ممیز در این زمینه راه استاد را ادامه و فعالیتهای بسیار خوبی داشته است.
وی افزود: این مراسم اگرچه برای یادبود استاد ممیز برگزار شده است، اما در واقع قدردانی و تشکر از همه هنرمندان عرصه گرافیک است.
سرسنگی در ادامه سخنان خود به اهمیت هنر گرافیک و هم چنین توسعه نامتوازن در عرصههای هنری اشاره کرد و گفت: هنر گرافیک به عنوان یک هنر کاربردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که متاثر از جریانهای مختلف اجتماعی و فرهنگی است، هنر گرافیک هم در عرصه زیباشناختی و هم در عرصه کاربردی نقش بسیار پررنگی دارد و هنرمندان بسیار بزرگی در این عرصه فعالیت میکنند اما با وجود اهمیت هنر گرافیک، تا به امروز توجه زیادی به آن نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر در این کشور وجود داشته است، عدم توجه متوازن به همه عرصههای هنری بوده است، به طوری که برخی از هنرها به دلیل توجه زیاد، در مقایسه با هنری دیگر، توسعه بیشتری داشته اند، برای مثال هنر گرافیک در مقایسه با سایر هنرها از توجه کمتری برخوردار بوده است.
مدیرعامل خانه هنرمندان با ذکر این جمله که "ما نتوانستهایم به صورت مشخص، متناسب و متوازن به همه عرصههای هنری خود بپردازیم"، اظهار امیدواری کرد که توجه به هنرهای تجسمی نسبت به گذشته بیشتر شود.
در بخش دیگری از برنامه یاداشت افسانه ممیز، همسر زندهیاد ممیز قرائت شد که در آن آمده است: سالهای عمر مانند صفحات کتاب ورق میخورند و میگذرند و با آخرین ورق، کتاب عمر بسته میشود. این که قطر کتاب چقدر است و چند صفحه داشته باشد، دست ما نیست، اما محتویات کتاب دست ماست. عدهای عمر طولانی میکنند و کتاب عمرشان قطور است، ولی صفحات آن همه شبیه به هم است، که اغلب این طور است، اینها بعد از رفتنشان، به تدریج از خاطرهها رفته و فراموش میشوند. انسانهای خاصی هم هستند که یاد، نقش و اثرگذاریشان و اهمیت زحماتی که کشیدهاند، بعد از رفتنشان نه تنها کم رنگ نمیشود که پر رنگتر هم میشود.
مراسم علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران بعدی این مراسم بود که به ویژگیهای شخصیتی استاد مرتضی ممیز اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته هنگامی که استاد ممیز را ملاقات میکردم، بسیار خشنود میشدم، چرا که با ویژگیهای درخشان ایشان برخورد میکردم، ویژگیهایی که برای من آموختنی بودند.
وی افزود: استاد مرتضی ممیز در کنار دانش، مهارت و خلاقیت در عرصه هنر گرافیک، ویژگیهای شخصیتی بارز و درخشانی داشتند که هریک برای آدمی ارزشمند و آموختنی بودند. حضور ممیز سرمایه فرهنگی و هنری بزرگی در این کشور بود به ویژه در عرصه هنر گرافیک، البته امروز نیز خانواده ممیز با تلاشی بسیار مسیر استاد ممیز را ادامه میدهند که این موضوع خود امری قابل تقدیر و قدردانی است.
مرادخانی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: ما باید بکوشیم هنرمندان و بزرگان خود را به طور شایسته در سطح جهانی و بینالمللی مطرح کنیم. هنر ما و هنرمندان ما قطعاً در عرصه بینالمللی حرفهای بسیاری برای جهانیان دارند، باید این فرصت را فراهم سازیم که هنرمندان ما بتوانند در فضایی مناسب و با امکانات لازم به تولید هنری خود بپردازند و مسائل جامعه را در آثار خود به تصویر بکشند، تلاش ما این است که بتوانیم به مطالبات هنرمندان پاسخ دهیم و مسائل و مشکلات آن ها را به نحو احسن پاسخ دهیم.
در ادامه این مراسم ابراهیم حقیقی به فعالیت استاد مرتضی ممیز در عرصه گرافیک پرداخت و گفت: در واقع افرادی هم چون استاد مرتضی ممیز گرافیک این سرزمین را کاشتند و انجمن گرافیک را تاسیس کردند، کم کم برداشتها آغاز و آموزش حرفهای گرافیک در ایران کلید خورد.
وی افزود: با گذشت زمان انجمن گرافیک فعالیت خود را بیشتر کرد و امروز در عرصه داخلی و خارجی بدون پشتیبانی و حمایت هیچ سازمانی، به فعالیتهای خود تا به امروز با بهترین کیفیت ادامه داده است.
در بخش پایانی این مراسم نیز آثار گرافیکی استاد صادق قرهمصطفی برای حاضران به نمایش در آمد.
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