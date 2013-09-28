به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر 16 تن از شهدای نیروی دریایی ارتش بر روی دیوارهای مختلف مناطق شهر تهران رونمایی شد .

در این مراسم از نام برخی خیابان های تهران که به همت شهرداری تهران با نام شهیدان نیروی دریایی نامگذاری شده بود نیز رونمایی شد.

از جمله این نامگذاری ها می توان به نامگذاری خیابان ناخدا سوم علیرضا ارسطوییان در منطقه 20، خیابان امیر جهانبخش در منطقه 7، نامگذاری چندین خیابان در شهر غرب، نامگذاری پل شهید زارع نعمتی در منطقه 3 بود.

این مراسم با حضور امیردریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار بیغم جانشین نیروی دریایی ارتش و همچنین برخی از شهرداران و مدیران شهرداری تهران انجام شد.