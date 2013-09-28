به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی افزود: در نيمه نخست سالجاري هزار و 504 ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي در استان زنجان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در اين مدت 22 واحد صنعتي در استان زنجان به بهره برداري رسيده كه زمينه اشتغالزايي براي 384 نفر را فراهم کرده است.

رئيس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان يادآور شد:‌ 729 واحد صنعتي در شهرستان زنجان ، 225 واحد در شهرستان ابهر و مابقي در ساير شهرستان هاي استان مستقر است.

معصومی تصريح كرد : هم اكنون بيشتر واحدهاي موجود در استان به ترتيب در زمينه هاي محصولات كاني غير فلزي ،‌ محصولات غذايي و آشاميدني ،‌ ساخت فلزات اساسي و ساخت مواد و محصولات شيميايي فعاليت مي کند.

وی در ادامه از صدور 352 مورد جواز تاسيس در نيمه نخست سال در استان زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازي اين واحدها پيش بيني مي گردد بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در استان صورت پذيرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان يادآور شد :‌ با راه اندازي اين واحدها زمينه اشتغالزايي براي 9 هزار و 270 نفر در استان فراهم خواهد شد.

معصومی از صدور 16 طرح توسعه در اين مدت در استان خبر داد و افزود: سرمايه گذاري پيش بيني شده براي اين طرح ها بالغ بر هزار ميليارد ريال است.

وی گفت: از هزار و 653 طرح در دست اجرا در استان 988 مورد در شهرستان زنجان و 333 مورد در شهرستان ابهر و مابقي در ساير شهرستان ها در حال راه اندازي است.

پيگيري موارد ايمني مورد نياز و بهبود شرايط كاري غيرايمن در اولويت برنامه هاي كميته ايمني وحفاظت كار

مدیر عامل شرکت آبفا و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: پيگيري موارد ايمني مورد نياز و بهبود شرايط كاري ناايمن در تاسيسات و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب در اولويت برنامه هاي كميته ايمني و حفاظت كار شركت قرار دارد .



به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت ظهر شنبه افزود: با توجه به اينكه صيانت از نيروي انساني و ايجاد شرايط كاري ايمن بايستي در اولويت برنامه هاي ايمن سازي قرار گيرد از اين رو پيمانكاران شركت را موظف کرد به كنترل شرايط محيط كار ، اصلاح موارد غير ايمن ، بازديدهاي ادواري و ارسال نتايج به موقع به شركت و معاينات ادواري پزشكي جهت كارگران را سرلوحه كار خويش قرار دهند.



وی به اهميت ايمني در تصفيه خانه اشاره كرد و اظهار داشت : بايستي در تصفيه خانه فاضلاب به ايمني و بهداشت توجه جدي صورت پذيرد و ايمن سازي اتاق كلر زني و دفن زباله محوطه آشغالگير تصفيه خانه با رعايت اصولي انجام پذيرد .



مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان زنجان در ادامه به تهيه و الصاق دستورالعمل هاي ايمني در واحدها ي مختلف اشاره كرد و گفت : براي آگاهي كارگران و افراد شاغل در تصفيه خانه ها بايستي موارد مربوطه تهيه و در معرض ديد نصب گردد و در خصوص وسائل حفاظت فردي (ppe) مورد نياز پرسنل بررسي هاي لازم صورت پذيرفته و كمبودها خريداري و در اختيار پرسنل قرار گيرد.



پور نصرت تاکید کرد: بر اساس نظر هيات ارزيابي شركت آب و فاضلاب شهري استان زنجان از حيث كسب توانايي هاي لازم و دستيابي به نتايج مطلوب در فعاليتهاي استاني و شهرستاني مورد تقدیر قرار گرفت.



وی گفت: این شرکت بدليل توسعه و ترويج فرهنگ نوراني نماز لوح تقدير دریافت کرد.