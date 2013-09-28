آرامش را با کتاب "الفبای آرامش" به دست آورید

حامد رفیعیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه یکی از دلایل تالیف این کتاب کمک به آرامش یافتن مردم است، اظهار داشت: گاهی مردم در زندگی خود آرامش کافی را نداشته و از روزمرگی ها گله مند هستند. از دیدگاه بسیاری از انسان ها، همه چیز در زندگی تکراری است و باور به این موضوع برای آنها ناآرامی هایی را به وجود آورده است، به این ترتیب در کتاب پنج جلدی الفبای آرامش به این دغدغه اساسی پرداختم.

وی با بیان اینکه نویسندگان حتی در کتب خارجی در کتاب های خودکمتر به موضوع دغدغه مردم در رابطه با روزمرگی ها پرداخته اند، اظهار داشت: دغدغه روزمرگی بودن زندگی انسان باید به نوعی برطرف و مردم در کنار هم زندگی شادی داشته باشند به این منظور پرداختن به چنین موضوعات اساسی مغفول مانده ای را ضروری می دانم.

نویسنده کتاب الفبای آرامش که تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق به اتمام رسانیده در پاسخ به این که "چگونه تصمیم به تالیف چنین کتابی گرفته است"، افزود: اگرچه رشته درسی ام مرتبط با این گونه موضوعات نیست اما به کار در این حوزه علاقه مند هستم البته افرادی بوده اند که در ویرایش این کتاب یاری ام نمودند.

تشابه فست فود با کتاب کم حجم برای جامعه ایرانی

وی ادامه داد: تدوین کتاب الفبای آرامش، ایده شخصی ام بوده است. شیوه تنظیم این کتاب به این نحو بود که زیباترین جملات تاثیرگذار را از داخل کتاب هایی که در طول 10سال خوانده بودم، جدا کرده و با طبقه بندی دقیق، در پنج جلد کتاب جمع آوری کردم.

رفیعیان با اشاره به اینکه هر انسانی در زندگی خود به جملات کلیدی آرامش بخش نیاز دارد، گفت: ذائقه انسان های امروزی تغییر کرده است. شاید برایتان جالب باشد همانگونه که فست فود جای خود را در میان غذاهای ایرانی باز کرده است، افراد در زندگی روزمره کمتر حوصله و دقت مطالعه کتابی 300 صفحه ای را دارند. در نتیجه، تالیف کتابی با صفحات بسیار، شاید کمتر مخاطب پذیر باشد.

نویسنده کتاب الفبای آرامش با بیان اینکه نزدیک به یازده بخش مختلف را در پنج دفتر گردآوری کرده ام، افزود: این کتاب پنج جلدی شامل جملات و اشعار عاشقانه، جملات و اشعار عاطفی و احساسی، جملات و اشعار الهام بخش برای رسیدن به آرامش و خوشبختی و جملات و اشعار عارفانه و انرژی بخش است. در اصل این کتاب جملاتی را به صورت کلی در قالب درس زندگی ارایه می دهد.

وی بیان داشت: حتی خواندن یک جمله از کتاب چند جلدی الفبای آرامش مخاطب را به آرامش می رساند. به عبارت دیگر کتاب الفبای آرامش به نحوی تالیف شده است که مخاطب در زمانی بسیار محدود نیز فرصت خواندن چند جمله ای از این کتاب را دارد.

رفیعیان با بیان اینکه هر صفحه از کتاب الفبای آرامش شامل دو یا سه جمله خلاصه از بزرگان مشرق و مغرب زمین است، اظهار داشت: به دلیل اینکه جملات موجود در این کتاب از کتب مختلفی استخراج شده است، نزدیک به 70 تا 80 درصد جملات همراه با ذکر منبع قید شده و تعدادی از جملات نیز از نوشته های شخصی ام است.

رفیعیان گفت: مجموعه پنچ جلدی کتاب الفبای آرامش هفته گذشته از سوی انتشارات نقش نگین چاپ وبا تیراژ هزار جلد روانه بازار شد.