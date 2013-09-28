به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از سال جاری برنامه فدراسیون بدمینتون کشورمان برای رشد و توسعه بیش از پیش بدمینتون در استان های سراسر کشور برگزاری رقابت های رنکینگ این رشته ورزشی است، نخستین دوره پیکارهای رنکینگ بدمینتون کشور در رده های سنی پایه بخش دختران در قم به انجام رسید.

با هدف شناخت استعدادهای استان های مختلف برای اولین بار در بخش بانوان مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور برگزار شد و در مرحله نخست آن تیم هایی از حدود 20 استان کشور به شهر مقدس قم سفر کرده و در مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این پیکارها با حضور 210 بدمینتون باز از استان های شرکت کننده به انجام رسید و مدعیان کسب عناوین اول تا سوم این مرحله، رقابت‌های خود را در خانه بدمینتون قم به نام تالار بدمینتون مرحوم حامد فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار کردند.

هیئت بدمینتون استان قم در حالی این رقابت ها را میزبانی کرد که این مسابقات با عنوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد و پیکارها مدعیان حاضر در این رقابت‌ها در دو بخش انفرادی و دوبل به انجام رسید و در مدت دو روز برترین های خود را شناخت.

در این دوره از پیکارها بدمینتون بازان بیش از 20 استان کشور حضور داشتند و مدت دو روز به میزبانی هیئت بدمینتون قم برای کسب عناوین اول تا سوم دوبل و انفرادی با یکدیگر رقابت کردند تا اینکه قهرمانی در بخش دوبل رده سنی نونهالان به تیم دوبل کرمانشاه رسید.

در دیدار فینال رده سنی نونهالان در قسمت دونفره از نخستین مرحله اولین دوره مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور در قم، تیم کرمانشاه متشکل از مائده عزیزی و نازنین بشیری توانست تیم دونفره سمنان با ترکیب طراوت علی نژاد و نگین ابوالحسنی را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین در حالی که این مسابقات با شرکت بیش از 200 بدمینتون باز از استان های مختلف کشور در قم برگزار شد، تیم های دونفره آیدا هوشیاری و رژین علیزاده از فارس و پریا اسکندری و نسیم صفایی از تهران موفق به کسب مقام سوم مشترک شدند.

یادآور می‌شود: اولین مرحله از نخستین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون قهرمانی رده های سنی نونهالان و نوجوانان دختر سراسر کشور با شرکت 210 ورزشکار روزهای پنج شنبه و جمعه در قسمت یک نفره و دو نفره در قم برگزار شد.

