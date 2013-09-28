به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم این هفته در حالی به مصاف استقلال صنعتی خوزستان رفت که با کسب برتری در مقابل راه آهن سورینت در هفته دهم کمی بر عملکرد ضعیف خود سرپوش گذاشته بود اما باز هم باخت تا یک بار دیگر چراغ قرمز مقابل کارنامه مایلی کهن با تیم صبا روشن شود.

دیدارهای هفته هشتم از مسابقات فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جمعه شب پنجم مهر با لغو دیدار تیم‌های استقلال تهران و سایپا البرز به پایان رسید و تیم صبای قم با شکست برابر تیم استقلال صنعتی خوزستان آمارهای ضعیف لیگ تا این هفته را به نام خود ثبت کرد.

شاگردان محمد مایلی‌کهن به ششمین باخت این فصل تن دادند

صبای قم در هفته یازدهم از نیم فصل نخست بازی‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در پنجمین بازی خارج از خانه خود میهمان تیم سرمربی سابق خود یعنی عبدالله ویسی در استقلال صنعتی خوزستان بود اما شاگردان محمد مایلی‌کهن به ششمین باخت این فصل تن دادند.

صبا با این باخت ششمین باخت این فصل را پذیرفت تا در کنار تیم فجر شهید سپاسی شیراز دارای بیشترین باخت در لیگ برتر تا پایان هفته یازدهم باشد، ضمن اینکه صبای قم با 14 گل خورده بعد از تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال صنعتی خوزستان که به ترتیب 16 و 15 گل خورده اند، دارای یکی از خطوط دفاعی ضعیف یا بهتر است بگوییم دارای سومین دفاع ضعیف لیگ برتر است.

تیم فوتبال صبای قم که باید در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از پرسپولیس تهران و شاگردان علی دایی پذیرایی کند، در حالی‌که در پنجمین دیدار خارج از خانه خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بازی می‌کرد با نتیجه یک بر صفر مقابل تیم قعر جدولی استقلال صنعتی خوزستان شکست خورد تا با خوش شانسی همچنان در مکان نهم جدول باقی بماند.

بیشترین باخت و خط دفاع ضعیف لیگ برتر در اختیار صبای قم

سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در حالی با تداوم صدرنشینی فولاد خوزستان هفته یازدهم از دور رفت خود را پشت سر گذاشت که تیم فوتبال صبای قم بعد از فولاد خوزستان، استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و داماش گیلان به تیم استقلال صنعتی خوزستان باخت تا شاگردان ویسی را از قعر جدول جدا کند.

تیم فوتبال صبای قم با کسب این باخت 13 امتیازی باقی ماند و با این تعداد امتیاز جایگاه نهم خود در جدول رده‌بندی سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را فعلا حفظ کرد تا در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت 18:15 عصر جمعه دوازدهم مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس تهران برود.