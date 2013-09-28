به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق کاکی صبح شنبه در دیدار با خانواده های شهدای ایلامی اظهار داشت: روز گذشته همزمان با سراسر کشور مراسم معنوی میهمانی لاله ها در مزار گلزار شهدا برگزار شد و در این مراسم با عطرافشانی مزار شهدای انقلاب یاد وخاطره آنها گرامی داشته شده است.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس به همراه جمعی از مسئولان با خانواده های سه شهید دوران دفاع مقدس دیدار شده است.

این مسئول ادامه داد: شهید مهدی کریمی در سال 1360 به دست منافقین کوردل به فیض عظیم شهادت نائل آمد و شهیدان سرحد عبداللهی و علی احمد محمدی در سال های 66 و 67 در مناطق عملیاتی مهران وقلاویزان به شهادت رسیدند.

وی هفته دفاع مقدس را فرصت مناسبی برای یادآوری رشادت ها و دلاور مردی ها ی رزمندگان اسلام دانست وعنوان کرد: به برکت خون شهدا امروز نظام اسلامی در اوج قله های پیشرفت ایستاده است.

سردار کاکی تصریح کرد: یادواره شهدای روستاهای زنجیره اوریا وسفلا در شهرستان چرداول برگزار شد که در این روستاها 18 شهید تقدیم اسلام ونظام شده است.