به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، با تایید پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران، محمدباقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم انتصاب محمد باقر قالیباف شهردارتهران که در سوم مهر به امضای وزیر کشور رسید، آمده است: در اجرای تبصره 3 ذیل بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده به موجب این حکم جنابعالی را به سمت شهردار تهران منصوب می نمایم.

وزیر کشور اظهار امیدواری كرد؛ با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی ، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها وکوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاستهای دولت تدبیر و امید میسر گردد.

رحمانی فضلی در پایان حکم، توفیقات روز افزون قالیباف را در ایفای کامل مسؤولیت محوله از خداوند متعال مسئلت نمود.