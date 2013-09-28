معصومه معصومیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه تحصیل دانش آموزان عشایری، عنوان داشت: در استان همدان حدود 9 منطقه آموزش و پرورشی وجود دارد که دانش آموزان از اول مهرماه تحصیل خود را در مدارس شروع کرده اند و دانش اموزان عشایری نیز همزمان با دیگر دانش آموزان این استان سرکلاس درس حاضر شده اند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش پرورش استان همدان بیان داشت: برای برگزاری کلاس های درسی فرزندان عشایری با کارشناسان و معاونین آموزشی استان همدان نیز هماهنگی های لازم انجام شده است ..

وی ادامه داد: دانش آموزان عشایری از ابتدای مهر ماه در روستاهایی که هدف سکونت عشایر هستند در اطراف کوه ها در چادرهایی که برای تحصیل ایجاد شده، پذیرش می شوند.

معصومیان روستای عین آباد تویسرکان را از نمونه های محل تحصیل دانش آموزان عشایر عنوان کرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش پرورش استان همدان با بیان اینکه برای فصل کوچ دانش آموزان عشایر نیز هماهنگی های لازم صورت پذیرفته است، گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با استان های ایلام و خوزستان به محض این که دانش آموزان عشایری به همدان برسند در راستای سهولت حضور این قشر در کلاس های درس از هم اکنون نیروی انسانی و تجهیزات نیز دیده شده است.

وی در پایان چادر، تابلو، تجهیزات آموزشی مورد نیاز عشایری را از جمله موارد هماهنگ شده برای تحصیل این قشر دانست و اضافه کرد: دانش آموزان عشایری بدون کوچک ترین وقفه پس از کوچ به همدان در کلاسهای درس حاضر می شوند.