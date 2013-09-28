بهگزارش خبرنگار مهر، احمد حاجي زاده ظهر شنبه در مراسم افتتاح بنياد مسكن شهرستان خرم دره افزود: امسال در 11 روستاي شهرستان اطلاعات و آمار ويزه گيهاي مسكوني (بهسازي ونوسازي ) براي تسريع در انجام كار ساير دستگا هاي خدمات رسان وعمران و آباداني هر چه بهتر و بيشتر اين طرح اجرايي خواهدشد.



وی در اين راستا از فرمانداري شهرستان خواست دستگا هاي اجرايي در خصوص اجراي بهينه طرح آمار گيري با ماموران همكاري لازم را داشته باشند تا آمارها دقيق و شفافي براي اجام كار هاي زير بنايي ديگر باشد.



نوری پور افزود : اقدامات و فعاليت هاي تاثير گذار بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جهت محروميت زدايي از چهره روستاها برهيچ كس پوشيده نيست.



وی ادامه داد در حال حاضر نزديك به 60 درصد ساختمان هاي روستايي شهرستان مقاوم سازي شده است كه اين ميزان در برخي از روستا ها به 90 درصد هم در بحث مقاوم سازي مي رسد.



نوری پور افزود: اين شهرستان در بحث اجراي طرحهاي هادي ومقاوم سازي واحد هاي مسكوني ميتواند به عنوان پايلوت در اين زمينه باشد.



در اين مراسم آهنكار رئيس بنياد مسكن شهرستان خرم دره ضمن خير مقدم گويي و تبريك هفته دفاع مقدس با ارائه گزارشي از روند احداث ساختمان جديدالاحداث بنياد مسكن خرم دره افزود: ساختمان بنياد مسكن شهرستان خرم دره در زميني به مساحت 648 متر مربع و با زير بناي 240 متر مربع در دو طبقه و با اعتبار بالغ بر 108 ميليون تومان ازمحل اعتبارات داخلي احداث و به بهره برداري رسيد.