به گزارش خبرنگار مهر، ایراندخت عطاریان در مراسم تجلیل از حماسه سازان دفاع مقدس که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: تا کنون 6 مرحله از مطالبات بازنشستگان کشوری که مربوط به مهرماه 86 تا مهر 87 می شود پرداخت شده است و مرحله دیگر آن نیز در 25 ذیحجه به حساب بازنشستگان کشوری واریز می شود.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله 730 هزار نفر بازنشستگان این مطالبات را دریافت می کنند، گفت: یک مرحله دیگر از مطالبات ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری باقی مانده که تا در آینده به آنها پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در روز خانواده (آبان ماه)، خبرهای خوشی در خصوص وام ضروری بازنشستگان کشوری از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اعلام می شود.

عطاریان در مورد بیمه طلایی بازنشستگان کشوری نیز گفت: در سال گذشته با اختصاص 100 میلیارد تومان بازنشستگان کشوری تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند و در سال جاری نیز بر اساس برنامه ریزی های انجام شده با اختصاص570 میلیارد تومان بازنشستگان کشوری و همچنین خانواده آنها تحت پوشش بیمه طلایی قرار می گیرند و می توانند از خدمات درمانی رایگان بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه 2 میلیون و 500 هزار نفر بازنشسته و خانواده آنها تحت پوشش بیمه طلایی قرار دارند گفت: استفاده از خدمات دارویی و درمان و همچنین بیمارستانها برای بازنشستگان بدون هیچ سقف و محدودیت است و همچنین 540 بیمارستان طرف قرارداد آماده ارایه خدمات به بازنشستگان کشوری هستند.

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، هزینه درمان و داروی بازنشستگان کشوری از صفر تا 100 درصد توسط بیمه طلایی پرداخت می شود.

وی در مورد بیماران خاص نیز گفت: بر اساس این بیمه هزینه دارو و درمان بیماران سرطانی و ام اس کاملا رایگان است.