محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخاب استاندار جدید البرز با رأی وزیر کشور از مجلس صورت گرفته است؛ گفت: در انتخاب « سیدطاهر طاهری» در بدو امر وزیر کشور رأی را از مجلس گرفت و خواستار آن بود تا بر اساس شاخص های دولت تدبیر و امید گزینه مناسب را معرفی کنند، طی هماهنگی های به عمل آمده با نماینده ولی فقیه بررسی ها انجام شد و گزینه مدنظر به وزارت کشور معرفی شد.

وی افزود: گزینه نخست برای استانداری البرز مورد موافقت قرار نگرفت و پس از بررسی های مجدد « سید طاهر طاهری» که پیش تر گزینه استانداری سمنان بود با نظر رئیس جمهور و هماهنگی وزارت کشور به عنوان استاندار البرز معرفی شد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن مروری اجمالی بر سوابق کاری طاهری بیان کرد: وی پیش از این در صنعت استان سمنان منشأ تحولات قابل توجهی بوده است و با توجه به شرایط استان البرز در حوزه صنعت و اقتصاد به گزینه مناسبی خواهند بود.

کولیوند همچنین در ادامه یادآور شد: در حال حاضر 10 استاندار در کشور جابجا شده اند و قطعاً با استراتژی دولت یازدهم جابجایی استانداران سایر استانها نیز صورت می گیرد و این روند با تغییر وزرا نیز همراه است.

اعتماد سازی بین سرمایه گذاران نخستین محور حرکت استاندارجدید البرز

این مسئول در بخش دیگری به نیازهای ضروری استان در بحث صنایع نیز اشاره کرد و گفت: وجود 3 هزار و 600 واحد صنعتی در این استان که بعضاً مصوب هم نیستند نیازمند اعتماد سازی از سوی سرمایه گذاران است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تولیدات داخلی در استان تصریح کرد: در کنار افزایش خط تولید باید سطح کیفی تولیدات نیز با قیمت مناسب که تمامی مردم توان خرید را داشته باشند سیاست گذاری شود.

کولیوند یادآور شد: مسئله سرمایه در گردش صنایع و بدهی های بانکی صنایع بزرگترین مانع موجود در حوزه صنعت است که مشکلات عظیمی را ایجاد کرده و باید تدبیری در این خصوص استاندار جدید البرز باید وارد عمل شود.

وی همچنین تشکیل صندوق پشتیبانی از صنایع در هر استان را گامی در جهت حمایت از صنایع و ایجاد فضای رقابتی در هر استان دانست.

تدبیر برای استفاده بهینه از ظرفیت فرودگاه بین المللی پیام و اصلاح قوانین گمرکی از دیگر ضرورت های استان البرز در حوزه اقتصادی و صنعتی است که نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید کرد.