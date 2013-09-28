به گزارش خبرگزاری مهر، منتخبی از بهترین انیمیشن های جهان طی دو سال گذشته از 17 کشور در سی امین جشنواره فیلم کوتاه نمایش داده می شود.

مجموع این انیمیشن ها شامل بیست و هفت فیلم از کشورهایی چون اتريش،تايوان، فرانسه، لهستان، آرژانتين، اسپانيا، آلمان، مقدونيه، بلغارستان، لتوني، بلژيک، آمريكا، دانمارک، جمهوري چک، ايتاليا، سوئيس و استراليا است که در بخش جنبي جشنواره فيلم كوتاه تهران با عنوان "منتخبي از انيميشن جهان 2011 تا 2013" به نمايش در خواهد آمد.

"اوربيس" ساخته الكس فيليپوو از بلغارستان، "به وسيله ريسمان"ساخته ماريان بايارت از فرانسه،" بيگانگي" ساخته سيلويا كارپيزو از اسپانيا، "بين "12:00 ساخته چين چه هوآنگ از تايوان، "تمام نشدني"ساخته اني برندر از اتريش،"حرف آخر با مردم"ساخته توماس فرنيرت از فرانسه، "دروزنيک"ساخته پيتر زوانوويچ از لهستان،"ديجيكو" ساخته سوكي از فرانسه،"سفر رفت و برگشت"ساخته ايوانو ژاركو از مقدونيه،"طعمه"ساخته مارتا ماگنوسكا از لهستان،"عذاب" ساخته ربكا بلاچر از آلمان، "لحظه" ساخته سيانگ سو كونگ از تايوان، "مرد نوراني" ساخته جان پابلو از آرژانتين، "من گوشت خوک نميخورم" ساخته ديود له بوزيچ از فرانسه، "نور خود" ساخته آندره كوشرر از آلمان، "اشتباه بزرگ" ساخته آندرس برتلسن از دانمارک، "ايستادن براي آزادي" ساخته كارلوس لاسكانو از جمهوري چک،"آخرين عكس" ساخته ليسا پاسكال از استراليا، "آواز مرغ" و"سس شكارچي" ساخته پاسكال هكوئت از بلژيک، "بازي" ساخته مارسين جانيچ از لهستان، "چوب" بر ساخته پاول دبسكي از لهستان، "ديگ بخار" ساخته اوان ويرا از آمريكا، "ديوارهاي خالي" ساخته ديويد ترومبا از ايتاليا، "روز ريو" ساخته اسويلن ديميتروف از بلغارستان، "سرگيجه" ساخته كريستف گوتري از بلژيک، "شايد ملاقات كنيم، شايد نكنيم" ساخته اسكيرمانتا جاكايت از لتوني، "نگاه كن" ساخته جاستين كليبر از سوئيس، از جمله فیلم هایی هستند که در بخش جنبی این جشنواره نمایش داده می شود.

"منتخبي از انيميشن جهان 2011 تا 2013" طی دو سانس و در روزهای پنجشنبه 25 مهرماه از ساعت 9 الي 10:30 و جمعه 26 مهرماه از ساعت 13 الي 15 در سالن شماره دو پرديس سينما ملت براي علاقه مندان به نمايش در خواهد آمد.

سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از 22 تا 28 مهرماه توسط انجمن سينماي جوانان ايران و به دبيري هاشم ميرزاخاني در تهران برگزار مي شود.