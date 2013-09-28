حجت‌الاسلام محمدرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره 40 رشته تعریف شده است، تصریح کرد: پنجمین جشنواره طوبی در چهار حوزه مهارت‌های تبلیغی، مدیریت فرهنگی، رسانه‌ای و فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در چهار دوره گذشته در یک سیر تکاملی توانسته است حوزه های مختلف حوزوی و تبلیغی مورد نیاز طلاب را در جنبه های مختلف پوشش دهد.

معاون فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به روند رشد کمی حضور طلاب در جشنواره گفت: در دوره دوم 265 نفر در دوره سوم 271 نفر و در دوره چهارم هزار و 262 نفر از طلاب در این جشنواره شرکت کردند.

تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در دوره دوم هزار و 47 اثر، در دوره دوم هزار و 68 اثر و در دوره سوم 16 هزار و 94 اثر بوده که روند رشد آن مشهود است.

حجت الاسلام صالح به تنوع ملیت های شرکت کننده در جشنواره اشاره و اضافه کرد: در دور دوم جشنواره 17 ملیت، دور سوم 26 و دور چهارم 52 ملیت نسبت به ارسال آثار به جشنواره اقدام کردند.

