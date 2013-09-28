به گزارش خبرنگار مهر ، این نمایشگاه که از هفتم مهرماه سال جاری به مدت یک هفته در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود، 816 ناشر و نمایندگی داخلی و خارجی بیش از 147 هزار عنوان کتاب را در معرض بازدید عموم خواهند گذاشت.

در این نمایشگاه ناشرانی از کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، لبنان، سوریه، هند، کره‌‌ جنوبی، ژاپن، چین، سنگاپور، ایتالیا، ترکیه، روسیه و ‌مالزی حضور خواهند داشت.

خدمات پستي، حمل بار برای ارسال كتاب به خريداران و همچنين همكاري اتوبوسراني جهت تردد راحت تر به محل نمايشگاه از جمله اقداماتی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این نمایشگاه پیش بینی کرده است.

این نمایشگاه هفتم تا سیزدهم مهرماه از ساعت 10 تا 20 شب دایر خواهد بود.