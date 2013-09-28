قهرمانی بخش دوبل رده سنی نوجوانان به تیم البرز اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور طي مدت دو روز به ميزباني هيئت بدمینتون استان قم به انجام رسيد و طي آن نفرات برتر بخش انفرادي و تيم‌هاي برتر بخش دوبل اين پيكارها از بين 210 بدمینتون باز مدعي مشخص شدند.

اين مرحله اول از نخستين دوره رقابت‌های رنکینگ بدمینتون رده‌هاي سني نونهالان و نوجوانان دختر کشو است كه به ميزباني سالن مرحوم حامد فرهمندموحد مجموعه ورزشي شهيد حيدريان قم به انجام رسيد و برترين‌هاي كشور در دو بخش دوبل و انفرادي را معرفي كرد.

بر اساس برنامه ريزي فدراسیون بدمینتون، اين مسابقات در سطح كيفي مطلوبي به انجام رسيد و سرانجام با مشخص شدن برترين‌هاي بخش انفرادي نونهالان و نوجوانان و همچنين تيم برتر دوبل رده سني نونهالان، سرانجام نوبت به معرفي تيم‌هاي اول تا سوم مشترك بخش دوبل رده سني نوجوانان رسيد.

با برگزاري مراحل مختلف پيكارهاي دوبل رده سني نوجوانان سرانجام در مرحله یک چهارم نهایی تیم دونفره البرز با حضور زهرا کهریزی و کیانا هاشمی توانست با نتیجه دو بر صفر تیم دونفره فارس متشكل از سارا مهرآور و ثمن رضاپور را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

همچنين تیم دونفره هيئت بدمینتون خراسان رضوی با تركيب مبینا نبی‌نژاد و مونا جوادی توانست با نتیجه دو بر صفر تیم دونفره اصفهان با تركيب پریناز یزدانی و شیدا محمدی را شکست دهند و راهی دیدار نیمه نهایی شوند در حالي كه تیم دونفره آزاد با حضور کیمیا راغب از مازندران و یگانه کرمانی از اصفهان توانست با نتیجه دو بر صفر تیم دونفره آزاد نیلوفر یوسف زاده از گیلان و عطیه فلاح نژاد از یزد را شکست دهد و دیگر تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی شود.

در آخرین دیدار رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی تيم دونفره تیم فارس با رقابت پانته‌آ خدابخش و الناز منوچهری با نتیجه دو بر یک تیم دونفره البرز با حضور عسل فتوحی و یلدا آرایی را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی اين دوره از رقابت‌ها در قم شد.

در مرحله نیمه نهایی تیم البرز مقابل خراسان رضوی به ميدان رفت و اين تيم را شكست داد تا به ديدار نهايي برسد، ضمن اينك تیم آزاد برابر فارس پیکار كرد كه اين ديدار به نفع تيم دختران بدمینتون باز استان فارس پايان يافت و اين تيم حريف البرز در ديدار نهايي شد.

در حالي كه اولین مرحله از نخستين دوره رقابت‌های رنکینگ بدمینتون نونهالان و نوجوانان دختر سراسر کشور با شرکت 210 ورزشکار روزهای پنج شنبه و جمعه در قسمت یک نفره و دونفره در قم برگزار شد، سرانجام تیم دونفره البرز به مقام قهرمانی رقابت‌های رنکینگ دونفره بدمینتون نوجوانان دختر دست یافت.

دیدار فینال نخستین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون دختران کشور رده سنی نوجوانان امشب در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان قم برگزار شد و تیم دونفره البرز به مقام قهرمانی دست یافت، در حالي كه در این دیدار تیم دونفره البرز توانست برابر حریف خود به برتری دست یابد و مقام قهرمانی را به خود اختصاص دهد و تیم دونفره فارس دوم شد، ضمن اينكه تیم های دونفره آزاد و خراسان رضوی مشترکا سوم شدند.