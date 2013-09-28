فرزاد حیدری به خبرنگار مهر گفت: در جهت زیباسازی سطح بیرونی زیرگذر گچساران، تکنیک بام سبز می تواند راهکاری عملی در جهت زیبا سازی مبلمان شهری و همچنین ایجاد فضای سبز مطبوع در مرکز شهر باشد.

حیدری بیان داشت: در این روش با عایقکاری و زهکشی می توان با ایجاد آبیاری قطره ای مرکز شهر را به بهترین حالت ممکن زیبا سازی کرد.

وی افزود: زیرگذر گچساران از جمله طرح هایی بوده که بدون کارشناسی اجرا شده و درحال حاضر از یک ضعف بزرگ در زیبا سازی چهره شهر برخوردار است.

این مسئول نزدیک شدن به فصل سرما و ریزش های باران های فصلی را مهمترین تهدید برای زیرگذر گچساران عنوان کرد و افزود: طرح زهکشی این زیرگذر باید هرچه سریعتر و تا قبل از آغاز بارندگی فصلی به یک سرانجام مطلوبی برسد.

این کارشناس معماری با بیان اینکه شهرگچساران در حال حاضر از ضعف بزرگ عدم زیبا سازی مبلمان شهری به شدت رنج می برد، تصریح کرد: برخی از پروژه های زیبا سازی را می توان با کمترین هزینه و بیشترین بهره دهی انجام داد و چهره شهر را باطراوت و شاداب کرد.

حیدری توجه ویژه به بازار میوه و تره بارگچساران را در اولویت برنامه های شورا ی چهارم عنوان کرد وتلاش مستمردرجهت زیباسازی این بازار را بسیار موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه زیرگذر گچساران از جمله طرح های ناتمام در استان کهگیلویه و بویراحمد که با گذشت سه سال از آغاز آن همچنان از روند نسبتا کندی برخوردار است.