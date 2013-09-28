به گزارش خبرنگار مهر، تغییر در مدیریتها با روی کار آمدن دولت ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر شده و بازار گمانه زنی ها و شایعات در محافل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه ها داغه داغ می شود تا جائیکه هر روز یک نفر بر کرسی ریاست سازمانها و یا به عنوان مدیریت ارشد استانی معرفی می شود.

تغییرات در سازمان ها از یک جنبه مثبت و قابل قبول است زیرا تفکر جدید و متفاوتی بر کالبد آن سازمان و مجموعه دمیده می شود. اما کشدار شدن روند انتخاب و دامن زدن برخی بر بازار شایعات موجب خواهد شد تا روند حرکتی مجموعه با مشکل روبرو شود.

با روی کار آمدن دکتر حسن روحانی و آغاز فعالیت یازدهمین دولت و مشخص شدن وزرای کابینه با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تغییر استانداران در دستور کار رحمانی فضلی وزیر کشور قرار گرفت تا سکان هدایت استانها به دست افرادی قرار گیرد که با شاخص های تعیین شده در کابینه یازدهم همخوان و همراه باشد.

در این بین نمایندگان استانها هم با رایزنی ها و جلسات مکرر با اعضای کابینه دولت سعی در انتخاب استانداری کاردان و مدبر برای افزایش سرعت توسعه در استانهای خود دارند. تا از این رهگذر بتوانند نقش تعیین کننده ای در حل مشکلات استان داشته باشند. اما آنچه باید در این بین مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد دوری از سلایق شخصی، سیاسی و حزبی در انتخاب مدیریت ارشد استانی است.

استان هرمزگان که در سالهای اخیر به عنوان استانی استراتژیک در مسائل اقتصادی، تجاری، نظامی و امنیتی کانون توجه دولتها بوده است لزوم تعیین شاخص های ملی در انتخاب استاندار آن بیشتر از سایر استانها است. اما کشدار شدن انتخاب استاندار هرمزگان و فرصت سوزی آسیبی جدی بر روند توسعه خواهد داشت.

در هفته های اخیر بارها شاهد اعلام اسامی مختلفی به عنوان گزینه های نشستن بر کرسی استانداری هرمزگان از سوی رسانه ها و جریانات سیاسی بوده ایم. همچنین در سوی دیگر نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، ستاد انتخاباتی روحانی در استان و سایر جریانات سیاسی با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان تصمیم گیر در انتخاب استاندار سعی در معرفی گزینه های مورد نظر خود را داشته اند. در این بین کسی نظر مردم را برای انتخاب استاندار و شاخص های مورد نظر آنها برای مدیریت آینده استان نپرسید.

تاکنون اسامی همچون، علی آشوری تازیانی(نماینده حال حاضر در مجلس)، علی اسلامی پناه، سید ابوالفضل رضوی، احمد حبیبی، مسعود سلطانی فر، حسین مقتدایی، معلمی پور و سایر اسامی نقل محافل مختلف بوده است.

منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس، بندرخمیر، حاجی آباد، قشم و ابوموسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جلسات متعددی با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور برگزار شده است، عنوان کرد: انتخاب فردی توانمند با شاخص های ملی مورد نظر نمایندگان مردم هرمزگان است. در جلسات برگزار شده شاخص های انتخاب استاندار هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هرمزگان آزمایشگاه نیست، افزود: از معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور خواسته ایم فردی انتخاب شود که توان مدیریتی بالا و آشنا به ظرفیتهای استان هرمزگان باشد زیرا هرمزگان محل آزمون و خطای افراد بی تجربه نیست. باید در انتخاب استانداری هرمزگان دقت بیشتری شود.

آرامی خاطرنشان کرد: آنچه مورد نظر نمایندگان استان هرمزگان هم است انتخاب استاندار از میان گزینه های بومی با شاخص های ملی است.

وی بر شاخص های انتخاب استاندار تاکید کرد و افزود: ترجیحا از نیروهای استانی و نیروهای بومی ملی انتخاب خواهیم کرد اما در صورتیکه گزینه بومی با شاخص های ملی نداشتیم به سراغ سایر گزینه ها خواهیم رفت.

از سوی دیگر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس در گفتگو با مهر معتقد است: انتخاب استاندار هرمزگان نیازمند بررسی های بیشتر در جلسات مجمع نمایندگان استان و مشورت با سایر صاحب نظران و نخبگان است.

وی عنوان کرد: هنوز گزینه خاصی مدنظر نیست و سعی شده شاخص های ملی و تخصصی را مدنظر قرار دهیم و استاندار آینده را با دقت نظر بیشتری انتخاب کنیم.

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گزارش از رضا زرگر