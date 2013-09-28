به گزارش خبرنگار مهر، بازسازی واقعه غدیر خم چند سالی است که از سوی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم انجام می‌شود. این رویداد فرهنگی هنری امسال نیز از سوی سپاه قم و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان و با استفاده از هزار و 500 هنرمند قمی، به کارگردانی اصغر نوبخت از هنرمندان این استان بازسازی می شود.

اصغر نوبخت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: واقعه غدیر، ماجرای بزرگی در تاریخ است که بازسازی آن نیازمند حمایت بسیاری از ارگان ها است و سپاه علی بن ابی طالب(ع) برنامه هایی را در این زمینه آغاز کرده است.

این هنرمند قمی با اشاره به تفاوت برنامه بازسازی امسال با سال های گذشته تصریح کرد: بازسازی واقعه غدیر که در سال های گذشته انجام می شد از "حج الوداع" صورت می‌گرفت، اما بازسازی امسال از زمان شکست صلح حدبیه توسط مشرکان و از سال هشتم هجری است، در واقع 80 درصد به بازسازی سال های قبل اضافه شده است.

وی افزود: در بازسازی واقعه غدیر تلاش شده تا این نمایش براساس مستندات دقیق تاریخی باشد، بنابراین با وجود دو ماه مانده به این روز تاریخی مقدمات بازسازی واقعه غدیر آغاز شده و دست‌اندرکاران آن تاکنون چند جلسه تخصصی با حضور مسئولان و هنرمندان استان برگزار کرده و برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این نمایش زنده برنامه‌‌های خاصی را در نظر گرفته‌اند.

نوبخت به قرار دادن المان هایی در مورد ولایت امام علی(ع) در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: اشارات پیامبر(ص) در مورد همیاری و همراهی امام علی(ع) در مسیر نبوت و هدایت مردم مورد توجه قرار گرفته است.

