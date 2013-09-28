به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آسیابی با اشاره به سفر پنج روزه خدام آستان مقدس رضوی در دهه کرامت به استان زنجان افزود: شرکت در نمازجمعه و حضور در جمع نمازگزاران، حضور در بیمارستان‌های آیت‌الله موسوی و ولیعصر(عج) و عیادت و دلجویی از بیماران و حضور در ندامتگاه و دیدار با زندانیان ندامتگاه مرکزی زنجان، از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام با حضور خدام آستان مقدس رضوی برگزار شد.

وی همچنین دیدار خدام با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، حضور در جمع یگان انتظامی استان، بازدید از بازار بزرگ زنجان و حضور در جمع اصناف و کسبه بازار، حضور در مزار شهدا و ادای احترام به شهدای زنجانی و برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در حسینیه اعظم زنجان، با سخنرانی حجت‌الاسلام ماندگاری را از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که با حضور خدام برگزار شد.

مسئول ويژه برنامه‌هاي زیر سایه خورشید در زنجان با اشاره به استقبال با شکوه اهالی مردم شهر ارمغانخانه از خدام رضوی گفت: دیدار خدام با اهالی این شهر شور و حال خاصی به این شهر بخشید.

آسیابی یادآور شد: خدام رضوی ضمن دیدار با خانواده‌های معزز شهدای روستای سارمساقلو، در تکیه حسینیه ارمغانخانه حضور یافته و مراسم جشن امام رضا(ع) را برگزار کردند.

وی با اشاره به توزیع بسته فرهنگی در این ایام، تصریح کرد: پنج هزار بسته نمک، شش هزار بسته نبات، 300 هزار پوستر، کتاب و عکس به تناسب مخاطبان در ویژه برنامه‌های زیر سایه خورشید در بین مردم زنجان توزیع شده است.

مسئول ویژه برنامه های زیر سایه خورشید گفت: همان‌طور که حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان الگویی برای عزاداری استان‌های دیگر شده حسینیه زنجان نیز در تلاش است با افزایش تعامل با حوزه فرهنگی آستان مقدس رضوی در راستای ترویج شعائر مذهبی و تکریم محافل دینی گام‌های مثبتی بردارد.

اولين جلسه از سري جلسات ثابت و محوری حفظ قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اینکه جلسات ثابت ومحوری حفظ قرآن کریم با همکاری دارالقرآن کریم سازمان تبليغات اسلامي زنجان برگزار می شود اظهار داشت: هيات امناي حسينيه اعظم از برگزاري برنامه هاي قراني در اين مكان مقدس استقبال مي كند.

غم پرور گفت: جلسات آموزش قران از ساليان پيش در حسينيه اعظم در روزهاي چهارشنبه داير بوده است.

وي وجود چنين جلساتي را زمينه اي براي كشف استعدادهاي درخشان دانست و يادآور شد: پرداختن به مسائل تربيتي و اخلاقي و ورزشي دانش آموزان و پيش بيني برنامه هايي براي افزودن جذابيت لازم براي اين جلسات ضروری است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان از خانواده هاي حاضر در اين جلسه خواست با تشويق فرزندان خود به شركت در جلسات حفظ قران زمينه حفظ آنان از فتنه هاي آخرالزمان را فراهم كنند.

در ادامه این جلسه نماينده سازمان تبليغات اسلامي زنجان نیز در سخنانی با تشكر از حضور شركت كنندگان با اشاره به آيه اول سوره ابراهيم گفت: خداوند به پيامبر خود مي فرمايد علت نزول آيات قران خروج انسان از ظلمات به نور مي باشد.وي افزود: با توجه به هجمه فرهنگي كه از سوي دشمنان مواجه هستيم بهترين راه براي محفوظ ماندن از آن تشويق جوانان به حفظ قران مي باشد.

گفتنی است در ادامه اين جلسه سه تن از حافظاني كه قبل از سن بلوغ توفيق حفظ قران را كسب كرده اند به سوالات قرآني حضار پاسخ داده و به بيان تجربيات خود در زمينه حفظ قرآن پرداختند.

جلسات ثابت و محوري حفظ قران كريم روزهاي چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء توسط استاد حسن سليماني از اساتيد بين المللي حفظ قران كريم در حسينيه اعظم برگزار ميگردد.