 ليگ برترجودو نوجوانان با صدرنشيني ميزان و مقاومت پيگيري شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم اين مسابقات تيم هاي حاضر مسابقات چهار باز از هفته هاي هشتم تا يازدهم خود را برگزار كردند. در گروه يك ميزان خراسان شمالي با برتري مقابل ملوان هرمزگان ، هيات جودو قزوين ، آموزش و پرورش ناحيه سه كرج و حسينه مباركه جمع امتيازات خود را به 30 رساند و به تنهايي در صدر ايستاد. در اين گروه آينده داران پارس خراسان رضوي با يك دور استراحت ، شكست مقابل روان كار سماتيك و كسب پيروزي مقابل حسينه مباركه و اميد چناران 27 امتيازي شد و در جاي دوم ايستاد.

ضمن اينكه روان كار سماتيك بعد از پيروزي مقابل آينده داران پارس ، هيات جودو كردستان و آب درماني سرعين را شكست داد و با 24 امتياز مكان سوم جدول را به خود اختصاص داد. در گروه دوم ملوان هرمزگان با 21 ، هيات جودو گيلان ، آب درماني سرعين وحسينه مباركه با 15 امتياز ، آموزش و پرورش كرج و اميد چناران با 9 امتياز مكانهاي چهارم تا 10 را در اختيار دارند.

در گروه دوم نيروي مقاومت 30 امتيازي است . اين تيم در هفته سوم مقابل زاهد شانه گلستان ،هيات جودو زنجان ،‌آذربايجانشرقي و البرز به پيروزي دست يافته بود. هيات جودو البرز هم با برتري مقابل هتماي زنجاني خود ، فراساز اراك ، هيات جودو آذربايجانشرقي و شهرداري ساوه با 24 امتياز در مكان دوم ايستاد.

شركت معدني كان آذر تبريز هم با 24 امتياز تيم سوم جدول است. ضمن اينكه تيم هاي هيان جودو چناران با 21 امتياز ، فراساز اراك با 18 امتياز ، هيات جودو خوزستان و هيات جودو اسلامشهر با 12 امتياز ، شهرداري ساوه با 9 امتياز ، هيات جودو انديمشك با 7 امتياز و هيات جودو زنجان با 4 امتياز خانه هاي چهارم تا دهم را در اختيار دارند.