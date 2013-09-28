به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم بیستمین تور بین الملی دوچرخه سواری مازندران صبح شنبه در مسیر چالوس به رامسر به مسافت 92 کیلومتر آغاز شد.

مرحله سوم روز یکشنبه در مسیر سلمانشهر تنکابن به محمودآباد به مسافت 106 کیومتر، مرحله چهارم روز دوشنبه در مسیر رامسر به کلاردشت به مسافت 81 کیلومتر و مرحله پنجم و پایانی تور روز سه شنبه در مسافت 118 کیلومتری نور به ساری برگزار می شود.



مرحله اول تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران در مسیر83 کیلومتری شهر شیرود تنکابن تا نمک آبرود چالوس برگزار شد که "ارن عثمانوف" رکابزن ازبکستانی قهرمان شد و " هوانس هوانسیان " از تیم ارمنستان و " گالین احمدوف " از تیم قزاقستان هر دو همزمان با دو ساعت و هفت دقیقه و یک ثانیه به ترتیب اول و دوم شدند.



تیم های ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان ،ترکمنستان ، گرجستان، مالزی، سوریه و عراق به همراه دو تیم الف و ب از مازندران، پتروشیمی تبریز، ترافیک تهران، کاشی پرسپولیس یزد، شهرسالم خراسان به عنوان تیم های داخلی به مدت پنج روز با هم رقابت خواهند کرد.



شایان ذکر است حدود 40 هزار دلار جایزه نقدی برای این مسابقات درنظرگرفته شده است.

این دوره مسابقات تا 9 مهرماه ادامه دارد.