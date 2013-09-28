به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی افزود: در ابتدای اجرای این برنامه و در شش ماهه اول سال جاري ، آزمایش های کیفی برای 25 بوستان منطقه انجام شد و تمامی این بوستان ها موفق به گواهی سلامت شدند.

وی گفت: برنامه سنجش سلامت آب بوستان ها با هماهنگی واحد محیط زیست مناطق توسط شرکت شهر سالم انجام می شود که از ابتدای سال در محدوده منطقه 4 آغاز شده است و بوستانهایی که کیفیت آب آشامیدنی آنها در حد استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت بود موفق به کسب گواهی سلامت شدند.

ناصحی خاطرنشان کرد: از مجموع 225 بوستان در محدوده منطقه، 33 بوستان دارای آب آشامیدنی می باشند که آزمایشات کیفی آب آشامیدنی بوستانها هر سه ماه یکبار توسط شرکت شهر سالم در تمامی این بوستانها انجام می شود.