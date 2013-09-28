به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه 98 نفر از نخستین روز پیکارهای بدمینتون رنکینگ دختران رده های سنی نونهالان و نوجوانان کشور برای به دست آوردن عناوین اول تا سوم بخش انفرادی رقابت خود را آغاز کردند، سرانجام نفرات اول تا سوم مشترک رده سنی نونهالان این بخش شناخته شدند.

این در حالی است که با توجه به تصمیم فدراسیون بدمینتون کشورمان، مرحله اول از نخستین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون قهرمانی نونهالان و نوجوانان دختر کشور به مدت دو روز از چهارم تا پنجم مهر ماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم برگزار شد.

بعد از اینکه نازنین بشیری از کرمانشاه، رمینا تاجیک، یگانه تفرشی، نسیم صفایی و مهرنوش زمانیان از تهران، الهام حسینی و مریم گلستانی از بوشهر، مائده عزیزی از کرمانشاه، نگین میرابوالحسنی از سمنان، آیدا هوشیاری از فارس، هستی ابوالحسنی از مرکزی، تانیا بازدار از ایلام، ملیکا شیبانی از قم، سایه خلیل الرحمان از اصفهان، نگین یزدان پناه از البرز و سوگند امیری از مازندران برابر حریفان خود به پیروزی دست یافته و راهی مرحله یک هشتم شدند، دیدارهای مرحله یک چهارم به انجام رسید.

با انجام دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی بخش انفرادی رده سنی نونهالان رنکینگ بدمینتون دختران کشور در تالار بدمینتون فرهمندموحد قم، سرانجام بدمینتون بازان استان های تهران و کرمانشاه به دیدارهای مرحله نیمه نهایی رسیدند تا قهرمان این رقابت ها از بین دو تهرانی یا دو کرمانشاهی مشخص شود.

فینال بخش انفرادی مرحله اول از نخستین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون دختران قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان در حالی در حضور تماشاگران علاقمند به بدمینتون در قم برگزار شد که نازنین بشیری از کرمانشاه با غلبه بر همشهری خود به مقام قهرمانی دست یافت.

در دیدار فینال نازنین بشیری از کرمانشاه توانست مائده عزیزی دیگر کرمانشاهی راه یافته به دیدار نهایی بخش انفرای رده سنی نونهالان رنکینگ بدمینتون دختران کشور را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و به مقام قهرمانی دست یابد، ضمن اینکه یگانه تفرشی و نسیم صفایی هر دو بدمینتون باز از تیم استان تهران به مقام سوم مشترک بسنده کردند.

برترین های نخستین مرحله از اولین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون قهرمانی رده های سنی نونهالان و نوجوانان دختر سراسر کشور در قم در حالی مشخص شدند که این پیکارها با شرکت 210 ورزشکار روزهای پنج شنبه و جمعه 4 و 5 مهر ماه در قسمت های یک نفره و دو نفره به انجام رسید.

