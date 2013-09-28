به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه صبح امروز در مراسم نمادینی که در هنرستان گردشگری کرمانشاه و با حضور جمعی از مسئولین استان برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه پتانسیل بسیار بالایی در بخش گردشگری دارد که توجه به آن ها می تواند زمینه توسعه و رشد استان را فراهم آورد.

نصرت الله سپهر یادآور شد: در استان کرمانشاه چهار هزار اثر تاریخی شناسایی شده و بیش از دو هزار اثر ثبت شده ملی وجود دارد که همین آثار می تواند کرمانشاه را در ردیف استان های برتر گردشگری کشور قرار دارد.

وی افزود: مجموعه آثار باستانی بیستون نیز به ثبت جهانی رسیده و موقعیت ویژه ای برای کرمانشاه در راستای تقویت مباحث گردشگری فراهم آورده است، ضمن آنکه طاق بستان نیز در آستانه ثبت جهانی قرار دارد که در صورت تحقق این مهم، وضعیت گردشگری کرمانشاه متحول خواهد شد.

سرپرست اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه و با اشاره به وجود آب و هوای چهار فصل و مناظر بکر طبیعی در استان، گفت: وجود آثار طبیعی فراوان پتانسیل های بی نظیری برای توسعه گردشگری استان و جذب گردشگر فراهم کرده است.

سپهر یادآور شد: کرمانشاه یک استان گردشگری به شمار می رود و به همین خاطر مردم و خصوصا دانش آموزان و دانشجویان باید بیشتر با اهمیت حوزه گردشگری در استان آشنا شوند.