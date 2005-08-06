طرح " پزشك خانواده " عجولانه اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، امروزه در اغلب كشورهاي دنيا پزشك خانواده در ميان مردم جامعه شناخته و نهادينه شده است ، چرا كه اجراي اين طرح مي تواند از بسياري سردرگمي ها و هزينه هاي ناشي از ويزيت، انجام آزمايش هاي غير ضروري و دوباره كاري ها جلوگيري كند.

وجود پزشك خانواده در كشور موجب مي شود افراد در قالب گروه هاي كوچكتر و با تحت پوشش قرار گرفتن توسط يك پزشك، پرونده مربوط به وضعيت جسماني مدوني داشته و از اين طريق در صورت ايجاد مشكل زمان تشخيص و درمان بيماري كاهش يابد.

با وجود اينكه جامعه پزشكي كشور معتقد به ضرورت وجود پزشك خانواده در كشور است ، اما هنوز در خصوص شروع اجراي اين طرح در كشور ترديد وجود دارد. چرا كه برخي از كارشناسان و مسوولان معتقدند به علت عدم ايجاد زمينه مناسب براي اين كار بهتر است طرح تا زمان ايجاد بستر مناسب شروع نشود. چون در اين صورت طرح مهمي نظير طرح پزشك خانواده كارايي و ارزش واقعي خود را از دست مي دهد.

در مورد ضعف و نقايص مربوط به اجراي طرح پزشك خانواده در كشور موارد بسياري مطرح شده است به گونه اي كه اگرچه برخي از كارشناسان و مسوولان عنوان كرده اند كه اجراي اين طرح باعث كاهش نرخ بيكاري پزشكان مي شود اما عده اي ديگر معتقدند در اين طرح فقط از نيروهاي شاغل گروه پزشكي استفاده مي شود.

با وجود اينكه وزير بهداشت چندي پيش به ميزان 650 تا يك ميليون و 200 هزار تومان پرداختي به پزشكان خانواده در مناطق محروم تاكيد كرد اما پس از آن يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه اي گفت كه پزشكان در اين طرح مانند كارگران روزمزد محسوب شده و قرار داد با آنها يك طرفه است.

اعتراض به اجراي عجولانه طرح پزشك خانواده

به هر حال ، مسوولان وزارت بهداشت تمامي تلاش خود را براي اجراي هر چه سريعتر طرح پزشك خانواده انجام داد. در صورتي كه در همين زمان موج هاي اعتراض آميز برخي از مسوولان در اين خصوص افزايش يافت به گونه اي كه حتي برخي از سازمان ها نظير نظام پزشكي كه حامي پزشكان بوده در بيانيه اي منتشر شده در خبرگزاري ها، اين اقدام وزارت بهداشت، آن هم در روزهاي پاياني وزارتخانه را عجولانه، غير علمي و غير كارشناسي توصيف كرد.

حتي برخي از مسوولاني كه همواره درصدد رفع مشكلات مربوط به پزشكان به ويژه بيكاري آنها هستند، اجراي اين طرح در شرايط كنوني را با وجود ايجاد اشتغال در بين جامعه پزشكي، نامناسب دانسته و ايجاد آسيب به اين طرح عنوان كردند.

دبير پيگيري مطالبات جامعه پزشكي با اشاره به مزيت هاي وجود پزشك خانواده در كشور مي گويد: با وجود اينكه اجراي اين طرح در شرايط كنوني مناسب نيست ، اما با اصرار مسوولان وزارت بهداشت و درمان با تصويب بودجه اين طرح اجرا مي شود.