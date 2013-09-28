حجت‌الاسلام سید مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در زمینه حج و زیارت نیاز به منبع و ملجایی وجود داشت، عنوان کرد: این کتابخانه با هزار و 179 عنوان و در مجموع 17هزار و 812 جلد کتاب در نظر گرفته شده که برخی منابع از کشورهای دیگر خریداری شده است.

وی افزود: فهرست نویسی قریب به 16 هزار جلد در این کتابخانه، تجهیز آن به نرم افزارهای جامع و روزآمد کتابداری و قرار گرفتن اطلاعات کتب کتابخانه در معرض دید کاربران اینترنتی بر روی پایگاه اطلاع رسانی lib.ir شرایط مساعدی را فرا روی پژوهشگران این حوزه برای بهرمندی از منابع و اسناد موجود در کتابخانه پدید آورده است.

رئیس پژوهشکده حج و زیارت اظهار کرد: PDF سازی کتب کتاخانه به منظور عرضه آن در فضای مجازی و سهولت هرچه بیشتر در دسترسی مخاطبان، در دستور کار قرار گرفته است که با روند مناسبی در حال پیگیری است.

به گفته حجت الاسلام علیزاده، همچنین جدیدترین آثاری که در حوزه حج و زیارت منتشر می شود، خریداری و به محققان عرضه می شود.

دو هزار و 582 عنوان کتاب دیجیتالی و 100 عنوان پایان نامه مرتبط با حج و زیارت در کتابخانه تخصصی حج و زیارت موجود است.

