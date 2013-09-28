به گزارش خبرنگار مهر، پل تقاطع غیر همسطح خواجه رشید پیش از ظهر شنبه با حضو مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به افتتاح و بهره برداری رسید.

این پل، 499 متر طول دارد و شامل 104 متر طول رمپ بلواز جواجه رشید، 220 متر طول عرشه فلزی و 175 متر طول رمپ بلوار کاشانی و عرض پل 17 متر شامل دو لاین رفت و دو لاین برگشت هرکدام به عرض هشت و نیم است.

ارتفاع مفید تا زیر گاباری پنج متر و 20 سانت است.

تعریض باند کند رو و پیاده رو سازی بلوار خواجه رشید شامل 250 متر مکعب خاکبرداری، 220 متر جدول گذاری، 150 متر مربع کار گذاری لوله دو جداره پلی اتیلن و هزار و 50 متر پیاده رو سازی با آجر جالیز است که برای انجام این عملیات یک میلیارد و 570 میلیون ریال هزینه شده است.

تعریض باند کند رو و پیاده رو سازی بلوار کاشانی شامل 450 متر مکعب خاکبرداری، 150 متر طول جدول گذاری گرانیتی، 450 متر مربع پیاده رو سازی با آجر جالیز که برای اجرای این عملیات دو میلیارد و 700میلیون ریال هزینه شده است.

کل هزینه صورت گرفته برای اجرای پل خواجه رشید 11 میلیارد و 200 میلیون تومان است.