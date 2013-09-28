دکترحسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی هویزه در سال تحصیلی جاری از دانشگاه شهید چمران اهواز جدا شد و چون دانشگاه نوپایی است اکنون تعدادی از نیرو‌های دانشگاه به عنوان مامور در دانشگاه صنعتی هویزه فعالیت می‌کنند تا این دانشگاه بتواند نیروهای مورد نیاز خود را جذب کند و سپس پس از جذب نیرو به دانشگاه بازخواهند گشت.

وی ادامه داد: راه اندازی دانشگاه صنعتی هویزه در یکی از سفرهای استانی ابلاغ شد و چون ردیف بودجه مستقل نداشت، دانشگاه شهید چمران به عنوان دانشگاه مادر استان مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه شد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: تا سال گذشته دانشگاه صنعتی هویزه دارای ردیف مستقل نبود بودجه‌هايي كمكي كه براي اين دانشگاه در نظر گرفته می شد از طریق دانشگاه شهيد چمران به دانشگاه هویزه ارایه می شد.

وی ادامه داد: ولی در بودجه 92 با اختصاص ردیف مستقل برای دانشگاه‌های جدیدالتاسیس و دانشگاه هایی که ردیفشان زیر نظر دانشگاه های مادر است دانشگاه صنعتی هویزه نیز دارای بودجه ای مستقل شد و از سال تحصیلی جاری به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.

به گزارش مهر، از زمان تاسیس دانشگاه که حدود سه سال از آن می گذرد بودجه آن توسط دانشگاه شهید چمران اهواز تامین می شد که این مساله کسری بودجه دانشگاه و هم عدم رضایت مندی کامل دانشگاه صنعتی شهدای هویزه را در بر داشت که با اختصاص ردیف مستقل برای دانشگاه‌های جدیدالتاسیس و دانشگاه هایی که ردیفشان زیر نظر دانشگاه های مادر است در بودجه 92 این مشکل دانشگاه رفع شد. در حال حاضر نزديك به 300 دانشجو در 2 رشته در دانشگاه صنعتي شهداي هويزه مشغول به تحصيل هستند.