جعفر گودرزی مدیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان درباره کم و کیف برگزاری مراسم ویژه برای محرم بسیم به خبرنگار مهر گفت: محرم بسیم از جمله هنرمندانی بود که حضور چشمگیری در سینمای کودک داشت و همواره نقش پدربزرگ فیلم‌های کودک و نوجوان را بازی می کرد و قرار بود در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نیز مورد تقدیر قرار گیرد اما متاسفانه این بازیگر قبل از مراسم تقدیر خود درگذشت.

وی در ادامه افزود: چندی پیش احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برای دیدن این هنرمند به منزل وی رفته بود و از ایشان دعوت کرد که به عنوان مهمان ویژه جشنواره در بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان حضور داشته باشد و از سوی دیگر به من سفارش کرد که یک نفر را مامور کنم تا امور این هنرمند و نوع تردد ایشان در اصفهان را رسیدگی کند.

مدیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان بیان کرد: عصر دیروز یکی از همکاران برای سر زدن به این بازیگر به خانه او رفت و هرچه زنگ در خانه را زد کسی پاسخگو نبود تا اینکه نیروی انتظامی و بعد اورژانس آمد در خانه را باز کرد و متوجه شدند که این بازیگر پیشکسوت سینمای ایران سه روز پیش از دنیا رفته بود.

گودرزی در پایان افزود: پس از این اتفاق تصمیم گرفته شد برنامه ای ویژه در این دوره از جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای محرم بسیم برگزار شود که با درگذشت وی برنامه ما پابرجاست ولی حیف که خود وی امکان حضور را نیافت.

هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا، از 15 تا 19 مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.