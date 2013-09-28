احمد توکلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نیز مذاکراتی که در حاشیه این نشست با سران کشورهای مختلف انجام شد، گفت: مواضع ابراز شده از سوی رئیس جمهور و هیئت همراه و نیز رفتار مناسب دیپلماتیک دکتر روحانی نشان می دهد که در مجموع ما یک قدم پیش هستیم.

وی با اشاره به این که در این باره باید چند نکته را مورد توجه قرار داد، افزود: در وهله نخست باید دانست آمریکا همواره برای مذاکره با ایرن پیش شرط گذاشته است و ما نیز در طول سالیان گذشته همواره شروط آنها را رد کرده ایم.

نماینده مجلس ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که امروز پیش شرط های مطرح شده برداشته شده است و آمریکایی ها حاضر شدند بر خلاف سال های گذشته با تصریح بر احترام متقابل با ایران وارد مذاکره شوند.

توکلی با تاکید بر این که باید به علت این مسئله توجه و دقت شود، خاطر نشان کرد: آمریکایی ها طی سالهای گذشته در منطقه به اهداف خود نرسیدند، طرح خاورمیانه بزرگ شکست خورده و همه جا مجبور شدند که از حضور موثر سیاسی ایران استفاده کنند تا از بحرانی که در آن قرار گرفته بوده اند نجات پیدا کنند، چه در عراق و افغانستان و چه امروز در سوریه که فهمیدند بدون حضور ایران کاری از پیش نمی برند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که ایران در منطقه دارای ثبات است، تصریح کرد: از سوی دیگر در حالی که کل منطقه در بی ثباتی به سر می برد، ایران در نهایت ثبات و آرامش است درست در زمانی که دولت مصر با کودتا سرنگون شد در ایران انتخاباتی برگزار شد که سه چهارم واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و به شکل مسالمت آمیز جریان فکری اعتدال گرا که نسبتی با اباحه گری دسته ای و نگاه متصلب دسته دیگری نداشت روی کار آمد و انتخابات با تدبیر رهبری در بهترین شکل برگزار شد.

توکلی با اشاره به این که این روند نشان دهنده استقلال و استحکام داخلی است، گفت: این استحکام داخلی و آن نفوذ بین المللی طی پانزده سال اخیر برای ایران موفقیتی فراهم کرده که آمریکا را متقاعد به کوتاه آمدن سیاسی در مواضع خود کرده است به طوری که آمریکا امروز به درستی بر حق غنی سازی ایران و احترام متقابل تاکید و تصریح کرده است.

وی با اشاره به این که در وهله دوم نباید هوشیاری و دغدغه های خودمان را در مواجه با آمریکا کم کنیم، تاکید کرد: ضمن استقبال از این روند باید هشیار باشیم که سابقه آمریکا درباره ملت ایران به گونه ای است که نیازمند اقدامات عملی است تا بتوان به آینده خوش بین بود، قدمی که برداشته شده باید به درستی تبیین شود.

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر این که نباید به آینده بدبین بود ، خاطر نشان کرد: باید بدبینی را کنار گذاشت اما در عین حال خوشبینی نیز باید با احتیاط همراه باشد.

وی با بیان اینکه تا این جا، ماجرا به نفع ملت ایران رقم خورده است، گفت: اگر آمریکا در مرحله اول از مواضع خود کوتاه آمده و اقداماتی صورت دهد و تحریم های ظالمانه را بردارد فصل جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا ایجاد شده و آمریکا نیز از نفوذ ما برای رفع گرفتاری های خود بهره خواهد برد که این مسئله در مجموع به نفع منطقه است، از طرف دیگر ضرر و زیان های شرکت های آمریکایی و اروپایی رفع خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: حتی اگر این رفتار آمریکا یک تاکتیک کوتاه مدت باشد باز هم ما برد کردیم، چرا که این روند باعث خواهد شد همه کسانی که مسئولان نظام را نسبت به عدم برقراری رابطه با آمریکا ملامت می کردند متوجه شوند که راه حل مشکلات کشور ارتباط و مذاکره با آمریکا نبوده و نیست و به بیان دیگر حق با مسئولان بوده که طی سالیان گذشته به آمریکا اعتماد نمی کردند البته ما خوشحال می شویم که این اتفاق رخ نداده و مناسبات به شکل مقبول پیش رود.

توکلی با تاکید بر این که ذوق زدگی و شعف غیرقابل وصفی که برخی از این اتفاق نشان می دهند دو اثر ناگوار دارد، گفت: اولین اثر این است که اگر فکر می کنند مشکلات کشور به دلیل عدم ارتباط با آمریکا است، بنابراین بی جهت به خودمان نمره مثبت داده و از مشکلات داخلی بی تدبیری ها، زد و بندها و بی برنامگی ها غافل می شوند و اگر ارتباط برقرار شود چون بعد از رابطه مشکلات کم نخواهد شد دچار افسردگی می شوند.

توکلی یادآور شد: فراموش نکنیم که قبل از انقلاب شاه نیز آمریکا را هم پیمان استراتژیک خود قرار داده بود و علیرغم ثروت های ملی فقر، بدبختی، سرسپردگی و بیچارگی برای مردم به وجود آمده بود.

وی با اشاره به این که وقتی شعف غیر معقول ایجاد شود پیام بدی به آمریکا و به ضرر ملت ایران داده می شود، عنوان کرد: این امر قدرت چانه زنی مسئولان را کم می کند بنابراین باید در برابر غرب هوشیاری خود را حفظ کرده و نرمشی داشته باشیم که قهرمانان عاقل انجام می دهند.

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان یک سیاست مدار انقلابی از مقام معظم رهبری، جناب روحانی و دکتر ظریف تشکر می کنم و انتظار دارم که با ادامه پافشاری بر حقوق ملت هوشیارانه به تعقیب منافع ملی ادامه دهند.