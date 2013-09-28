محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابهای فرهنگ و هنر دانش آموزان کلاس هفتم از هفتم مهر در استانها توزیع می شود و تا 10 مهر ماه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

وی درباره علت تاخیر توزیع این کتاب افزود: علت تاخیر خرابی ماشین چاپی قطع رحلی بود. چرا که کتاب فرهنگ و هنر در قطع رحلی است و اشکالاتی در ماشین چاپ ایجاد شد و به همین دلیل در چاپ این کتاب تاخیر ایجاد شد.

محمدیان درباره تبلیغ گسترده کتابهای کمک آموزشی تایید نشده آموزش و پرورش در صدا و سیما گفت: ما بارها این موضوع را به مسئولان صدا و سیما تذکر داده ایم، اما به نظر می رسد که بخش بازرگانی صدا و سیما مستقل عمل می کند.

به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، نماینده صدا و سیما نیز در شورای عالی آموزش و پرورش حضور دارد و به نظر می رسد برای جلوگیری از پخش اینگونه آگهی ها، باید دستورالعملی از سوی هیات دولت صادر شود.