نبود فضای ورزشی از دغدغه های بیماران خاص است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرجی زنجانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بيماري هاي خاص را شامل بيماري هاي نارسايي مزمن كليه، پيوند اعضا شامل (پيوند كليه، قلب، ريه و كبد)، تالاسمي، هموفيلي، ديابتي، MS و سرطان دانست و گفت: هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاء در ابتدا تحت پوشش معاونت فرهنگي سازمان تربيت بدني و سپس فدراسيون ورزش هاي همگاني تأسيس شد و پس از ٧ سال در چهاردهم ارديبهشت ماه سال ١٣٨٤ تحت نظر مركز توسعه ورزش هاي همگاني و تفريحي سازمان تربيت بدني به فدراسيون ورزشي آماتوري تحت عنوان «فدراسيون ورزش هاي بيماران خاص» تبديل شد و هيئت ورزش بيماران خاص استان زنجان از سال 1388 به عضويت اين فدراسيون درآمد.



وی اظهار داشت: فدراسيون ورزش هاي بيماران خاص از اسفند ماه سال 1390 با ادغام در فدراسيون ناشنوايان به «فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاء» تغيير نام داد و هيئت هاي ورزشي بيماران خاص استان ها نيز تحت عنوان «هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاء» فعالیت می کنند.





رئیس هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاء زنجان، رشته های واليبال، كشتي آزاد، كشتي فرنگي، فوتبال، فوتسال، پينگ پنگ، شطرنج، شنا، بدمینتون، دارت، پياده روي سريع، تيراندازي و دووميداني را جزء رشته های ورزشی اين هيئت نام برد و افزود: مسابقات در این رشته ها در رده آقايان و بانوان، همه ساله مطابق تقويم فدراسيون مربوطه برگزار مي شود و ورزشکارن از هر 3 سال يك بار در مسابقات المپيك آسيايي و از هر 4 سال يك بار در مسابقات المپيك جهاني در رشته هاي فوق مسابقه می دهند.



فرجی زنجانی عناوين كسب شده توسط ورزشكاران پيوند اعضاء زنجان را در رده بانوان و آقایان، 13 مدال طلا در رشته هاي شطرنج، بدمينتون، تيراندازي و دووميداني و16مدال نقره در رشته هاي شطرنج، بدمينتون، تيراندازي، دووميداني و دارت برشمرد و تصریح کرد: کسب 15 مدال برنز در رشته هاي فوق و يك مدال برنز در رشته شنا و 1 مدال طلاي جهاني در تيراندازي، 1 مدال نقره جهاني در بدمينتون (دوبل) و 2 مدال برنز جهاني در بدمينتون از افتخارات ورزشکاران این هیئت است.



وی به تعداد 40 نفر ورزشكار انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان اشاره کرد و افزود: 10 نفر از ورزشکاران انجمن کلیوی را بانوان و 30 نفر را آقايان تشكيل مي دهد و بیماران انجمن کلیوی زنجان در رشته هاي شطرنج، شنا، تيراندازي، دووميداني، دارت، پينگ پونگ، تنيس، پياده روي سريع و بدمينتون فعالیت دارند.



رئیس هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاء زنجان، با اشاره به مصوبه وزارت ورزش و امور جوانان به استفاده رايگان اعضاي اين هيئت از امكانات و تجهيزات ورزشي ساير هيئت ها، تاکید کرد: تعامل هیئت های ورزشی استان با ورزشكاران عضو اين هيئت، مناسب است ولی ورزشگاه اختصاصي براي بیماران خاص وجود ندارد.



رئیس هیئت ورزشی ناشنوایان ، بیماران خاص و پیوند اعضاء زنجان به تلاش این هیئت جهت شناسایی ورزشکاران برای تشکیل پرونده و صدور کارت اشاره کرد و گفت: برنامه اصلي این هیئت راه اندازي ورزش پايه از سنين پايين برای ورزشکاران و فرزندان اعضا است تا بیماران خاص به جامعه ورزشی برگردند.



فرجی زنجانی امكانات ورزشی بیماران خاص را استاندارد به معني خاص ندانست و ادامه داد: پتانسيل لازم در جهت استانداردسازي امكانات موجود دور از دسترس نيست و این امكانات در مراحل تخصصي تر پاسخگو نمی باشد.



وی به احراز مقام چهارمی تیم پیوند اعضا ایران در مسابقات جهاني افريقاي جنوبی و كسب 13مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز اشاره کرد و گفت: در این مسایقات يك مدال برنز توسط بهروز سليمي ورزشكار زنجاني در رشته بدميينتون کسب شد.



رئیس هیئت ورزشی ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا زنجان به توانمندی ورزشكاران پيوند اعضا زنجان تاکید کرد و افزود: ورزشكاران تواناي زنجاني همانند بهروز سليمي نمونه اي از هزاران ورزشكار ايراني است كه جايگاه ورزشكاران را در ايران و جهان نمايان ساخته است.



فرجی زنجانی یادآورشد: ورزشكاران مي توانند با مراجعه به دفتر هيئت ورزش هاي ناشنوايان بيماران خاص و پيوند اعضای زنجان واقع در مجموعه ورزشي انقلاب و سالن شش هزار نفري در رشته ورزشی دلخواه فعالیت کنند.