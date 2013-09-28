به گزارش خبرگزاری مهر جدیدترین پهپاد نیروی زمینی ارتش با نام یسیر با حضور امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در محل یگان پهپادی نزاجا رونمایی شد.

این پرنده بی سرنشین با سقف پروازی 15 هزار پا و مداومت پروازی هشت ساعته می تواند تا شعاع 200 کیلومتری پرواز کند و با ارتباط با ایستگاه های کنترل زمینی قابل حمل، از مکان های مختلف که به این پرنده دستور داده می شود مراقبت کند و یا اهدافی را شناسایی کند.

پهپاد یسیر که باتلاش محققان و دانشمندان ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته شده، به دوربین های شناسایی با فناوری روز دنیا مجهز است و برای نشست و برخاست به باند فرودگاه احتیاج ندارد.

سبکی وزن، تحرک و جابجایی بالا و دوربین های قوی و همچنین توانایی قفل کردن بر اهداف، ویژگی های این پرنده بدون سرنشین ارتش جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است.



امیر پوردستان: ارتش در رزم نامتقارن تواناست

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در ساختار نیروی زمینی ارتش تحولی جدی صورت است گفت: درخشش نامتقارن دیگر آرزوی ما نیست، چراکه به آن دست یافته ایم.



امیر سرتیپ پوردستان در رونمایی از پرنده بی سرنشین شناسایی و مراقبت ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران در دانش تخصصی به جایی رسیده است که می تواند همه نیازهای رزمی خود را تولید کند.

وی گفت: ویژگی خاص دانشمندان ایران این است که می توانند با سرعتی باورنکردنی همه ایده ها را به محصول تبدیل کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در پنج نقطه کشور پنج یگان پهپادی برای عملیات های رزمی، آموزشی و رزمایشی مستقر کرده ایم افزود: نیروی زمینی باید بتواند در رویارویی با هر گام دشمن که 400 کیلومتر است، بایستد و نیاز به دستی بلند دارد که این دست بلند، یگان موشکی و گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش است.

سرتیپ پوردستان با بیان اینکه گردان پهپاد را به یک گروه تبدیل کردیم و این گروه در تمامی مرزهای کشور حضوری موثر دارند گفت: بازوی مسلح نظام، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که همیشه باید در حال ارتقا و پیشرفت ظرفیت های تخصصی باشد و این پایان راه نیست.

" رعد 85"، پرنده بی سرنشین انتحاری

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دانشمندان نظامی ارتش به فناوری ساخت پرنده بی سرنشین انتحاری با نام رعد 85 دست یافتند گفت: این پرنده در ابعاد مختلف ساخته شده و به مرحله تولید رسیده است.



امیر سرتیپ پوردستان رعد 85 را پرنده بی سرنشین پرقدرت خواند و افزود: با توجه به صحنه های مختلف رزم، ابعاد و وزن مواد منفجره این پرنده بدون سرنشین قابل تغییر است.



می توانیم کوچکترین و بزرگترین پهپادها را بسازیم

معاون اطلاعات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز به جایی رسیدیم که می توانیم از کوچکترین تا بزرگترین پهپادهای مراقبت، شناسایی و عملیاتی را در اختیار داشته باشیم.

امیر سرتیپ دارابی در مراسم رونمایی از پرنده بدون سرنشین مراقبت و شناسایی جدید ارتش" یسیر" افزود: در گذشته برای طرح های عملیاتی و شناسایی، بسیاری از بچه های اطلاعات و عملیات در جبهه های حق علیه باطل به شهادت می رسیدند.

وی با بیان اینکه در حوزه شناسایی و مراقبت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران می توانیم با پرنده های بدون سرنشین خود به خوبی مراقبت کنیم، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با پرنده های بدون سرنشین خود همچنین می تواند عملیات های رزمی انجام دهد.

معاون اطلاعات نیروی زمینی ارتش افزود: گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جوانانی پرشور و دانشمند تشکیل شده است تا جایی که امروز می توانیم مجهزترین پرنده های بدون سرنشین مراقبت و رزمی را طراحی کنیم و بسازیم.