محمدنبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک ، اظهارداشت: در مجموع مذاکرات، سخنرانی ها و دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک مثبت بود اما باید یادمان باشد مذاکره با آمریکا به معنای چشم بستن بر جنایت ها و توطئه های امریکا در طول 34 سال انقلاب اسلامی نیست و حافظه تاریخی ملت هیچگاه رفتارهای ظالمانه غرب را در قبال ایران فراموش نخواهد کرد.

وی افزود: همانطور که در مصاحبه های وزیر خارجه آمریکا و هم انگلیس دیدیم در صحبت هایشان تاکید کردند "ما حرف های ایران را شنیدیم اما باید در عمل ببینیم چه اتفاقی می افتد" و این نشان دهنده این است که غرب موضعش در قبال ایران تغییری نکرده است و ما نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه غرب هیچ گاه ایران هسته ای را نخواهد پذیرفت، گفت: غرب اصولا با علم اندوزی و برخورداری ایران از انرژی هسته ای مخالف است و این موضوع در اقدامات و برخوردهای اولیه آنان به وضوح دیده می شود؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم که تغییر لفظ آنها نسبت به گذشته واقعی و باطنی باشد.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه مقاومت سرسخت ایران در گذشته عامل این تغییر رفتار آمریکا در قبال ایران است، اظهار داشت: اگر ما در گذشته به آمریکا امتیاز می دادیم و از مواضع اصولی خود کوتاه می آمدیم امروز با چنین شرایطی مواجه نمی شدیم و مصداق صحبت هایم اوضاع مصر است.

حبیبی تصریح کرد: در مصر بعد از اینکه اخوان المسلمین قدرت را در دست گرفت امتیازاتی به آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و روی شعار خود ایستادگی نکرد اما با این حکومت چه کردند. نه تنها با آن کنار نیامدند بلکه با کودتای نظامی ضربه سنگینی به اخوان المسلمین زدند و امروز در آستانه حذف و انحلال کامل است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با تاکید بر اینکه ما باید بر سر مواضع اصولی خود مقاومت حساب شده، مدبرانه و عقلانی داشته باشیم، گفت: اگر امروز آمریکایی ها و غربی ها سر عقل آمدند و خواهان مذاکره و نرمش در برابر ایران هستند نتیجه سالها مقاومت و ایستادگی ایران بر سر اصول و ارزشهای خود است و من هیچ دلیلی غیر از این برای تغییر رویکرد آمریکا نمی بینم.

وی همچنین با اشاره به اوضاع سوریه گفت: نباید یادمان برود که غربی ها چه موضعی نسبت به سوریه داشتند به طوری که رئیس جمهور فرانسه با صراحت از حمله نظامی به سوریه صحبت می کرد و گفته بود که بحران سوریه تنها راه حل نظامی دارد اما مقاومت و ایستادگی سوریه و همچنین پشتیبانان آن باعث شد متجاوزان از موضع خود عقب نشینی کنند و کوتاه بیایند؛ اما اگر این مقاومت سرسختانه وجود نداشت تاکنون یقینا به سوریه حمله نظامی صورت می گرفت.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای حفظ حقوق ایران از مواضع تدبیر، عقل و درایت و مصلحت اندیشی مقتدرانه استفاده می کنیم اما این عقلانیت و نرمش باید در چارچوب یک مقاومت جدی و سرسختانه تحقق یابد در غیر این صورت تنها غربی ها هستند که از ما امتیاز می گیرند.