به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی همایون که از دوم مهرماه به منظور برگزاری کنسرتی در کشور ویتنام به سر می برد قرار است در تلویزیون این کشور نیز برنامه اجرا کند.

اجرای کنسرت این گروه موسیقی به شکلی متفاوت و با اجرای قطعاتی در دستگاه ماهور، راست پنجگاه و آواز بیات اصفهان به سرپرستی مهران مهرنیا و خوانندگی امیر اثنی عشری در میان استقبال علاقمندان به موسیقی روی صحنه رفت. این گروه موسیقی بعد از پایان اجرای خود به پرسش های مخاطبان درباره کیفیت و محتوا موسیقی ایرانی پاسخ دادند.

در ادامه این تور، گروه "همایون" کارگاه آموزشی را در آکادمی موسیقی هانوی و در جمع اساتید و دانشجویان این آکادمی برگزار می‌کند. طی این برنامه اعضای گروه "همایون"به ارائه توضیحاتی در مورد موسیقی ایرانی خواهند پرداخت و درباره اشتراکات موسیقی ایرانی با موسیقی شرق دور و امکان احتمالی اجراهای مشترک گروه های موسیقی ایرانی و گروه های موسیقی این مناطق بحث خواهند کرد.

آخرین برنامه این گروه در ویتنام اجرای زنده موسیقی در شبکه 2 تلویزیون ملی ویتنام خواهد بود که ضمن آن توضیحات مفصلی در مورد فرهنگ و موسیقی ایران زمین ارائه خواهد شد.

شهرام صارمی کمانچه، میر فرساد ملک نیا دف، تنبک و تنبور، امیر اثنی عشری خواننده، سپهر بحرایی سنتور و مهران مهرنیا نوازنده تار و سرپرست گروه به عنوان اعضای گروه همایون در این کنسرت روی صحنه رفتند.