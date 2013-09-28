به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در سفر به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس جهانی خلع سلاح، اجلاس وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در جمع ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا در جمع علمای ادیان الهی در آمریکا سخنرانی کرد و با برخی رسانه های آمریکایی به گفتگو نشست.

رئیس جمهور همچنین در واپسین دقایق حضور در آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در مراسم استقبال از رئیس جمهور در پایون جمهوری فرودگاه مهر آباد علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور، سید رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان، جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی، علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، حمید چیت چیان وزیر نیرو، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و ... حضور دارند.

در سفر به نیویورک محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدرضا صادق مشاور رئیس جمهور، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، محمد علی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، حسین فریدون برادر رئیس جمهور، سیامک مره صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس، احمدرضا دستغیب نماینده شیراز در مجلس رئیس جمهور را همراهی می کردند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور در قالب هیاتی قبل از رئیس جمهور به نیویورک عزیمت کرده بود 15 مهرماه به کشور باز خواهد گشت.

حسن روحانی در سفر به نیویورک علاوه بر سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که با ارائه پیشنهاداتی درباره همگرایی برای صلح جهانی همراه بود در اجلاس خلع سلاح جهانی نیز سخنرانی و پیشنهاد تعیین یک روز به عنوان روز جهانی خلع سلاح بین المللی را ارائه کرد.



رو حانی همچنین در نشست وزیران جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد.



رئیس جمهور در حاشیه برنامه های رسمی در نیویورک در جمع ایرانیان مقیم امریکا نیز حضور یافت.



روحاني همچنين با روساي جمهور فرانسه، اتريش، تونس، لبنان، ترکيه و سريلانکا و نخست وزيران پاکستان، ايتاليا، ژاپن، اسپانيا و فيجي، وزير امور خارجه آلمان، معاون رييس جمهور عراق، دبيرکل سازمان همکاري هاي اسلامي، رييس شوراي اتحاديه اروپا و نماينده سازمان ملل در امور سوريه دیدار و رایزنی کرد.



رييس جمهور همچنین گفتگوهايي با شبکه هاي خبري سي.ان.ان و پي.بي.اس و روزنامه واشنگتن پست و نيز ديدار و گفتگوهايي با جمعي از شخصيت هاي انديشکده هاي آمريکايي، جمعي از رهبران اسلامي آمريکا و شماري از اعضاي انجمن آسيايي شوراي روابط بين الملل آمريکا داشت.



پایان بخش برنامه های روحانی در نیویورک برگزاری نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی بود.



شب گذشته در حالیكه رئیس جمهوری اسلامی ایران در حال حركت از محل اقامت خود به سمت فرودگاه برای خروج از نیویورك بود، این تماس برقرار شد و طرفین پیرامون مسایل مختلف با یكدیگر گفت وگو كردند.