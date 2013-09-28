مجلس از ارائه گزارش سفر نیویورک توسط رئیس جمهور استقبال می کند

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص دعوت هیئت رئیسه مجلس از رئیس جمهور و یا وزیر خارجه در پی سفر نیویورک اظهار داشت: هر دعوتی دو طرفه است و به توافق طرفین نیاز دارد باید رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از سفر باز گردند تا در خصوص این موضوع صحبت کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در جلسه دوشنبه هفته آینده هیئت رئیسه بررسی کنیم ببینیم آیا در نیویورک مسائلی غیر از آنچه در رسانه ها انعکاس داده شده وجود دارد؟و یا ضرورت ارائه گزارش اجمالی از سفر به نیویورک از طرف روحانی و یا ظریف وجود دارد؟ که در این صورت با رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه در این خصوص هماهنگی های لازم صورت می گیرد.

مصری ادامه داد: در صورتی که رئیس جمهور تمایل داشته باشد که در خصوص نتایج سفر به نیویورک در مجلس صحبت کند، مجلس استقبال می کند.

وی تاکید کرد: تا کنون برای دعوت از روحانی یا ظریف به مجلس شورای اسلامی تصمیمی نگرفته ایم زیرا در تعطیلات مجلس هیئت رئیسه جلسه ای نداشته است.

به گزارش مهر پیش از این یکی از سایت های خبری از حضور روحانی در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داده بود.