پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موسسه طلوع مهر قم/ ثبت نام متقاضیان کارشناسی ناپیوسته

محمد محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای اولین بار موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت 15 نفر از میان خواهران و براردان در رشته حقوق پذیرش داشته است.

وی بیان کرد: در دوره کارشناسی پیوسته رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی و کتابداری و در مقطع کاردانی به کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت امور فرهنگی، بیمه، حسابداری و حقوق ارائه شده است.

عضو هیئت موسس موسسه طلوع مهر بیان کرد: در هر کدام از رشته‌های کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی 60 نفر از میان برادران پذیرش صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: پذیرفته شدگان برای ثبت نام در دوره کارشناسی ناپیوسته از ششم تا هشتم مهر ماه فرصت دارند با ارائه مدارک مورد نیاز و شهریه عنوان شده به موسسه آموزش عالی طلوع مهر مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

محمد رضایی یادآور شد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت این موسسه به نشانی tolouemehr.ac.irمراجعه کنند.

