عظیم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بتنی شدن کانال های شهید بهشتی، سرخه حصار، بازیافت، فيروز آباد و ياغچي آباد در شهرری اظهار داشت: علاوه بر توسعه زیرساختی، لایروبی و پاک سازی مستمر انهار و کانال های موجود در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد به نحوی که از ابتدای سال تاکنون 50 هزار مترطول از کانال های درجه دو و سه و 36 هزار و 500 مترطول از کانال های درجه یک به صورت دستی مکانیزه لایروبی شده است.

وی با اشاره به شروع طرح ضربتی لایروبی شبکه جمع آوری آبهای سطحی از هشتم مهرماه افزود: منطقه 20 در جنوبی ترین نقطه شهر تهران قرار گرفته است که به علت شیب رو به جنوب، 70 درصد آبهای سطحی پایتخت از این منطقه عبور می کند، از این رو مشارکت شهروندان مناطق بالادست مبنی بر عدم تخلیه زباله در آبهای سطحی تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های تحمیلی خواهد داشت.

این مسئول به وجود مخازن 600 هزارمترمکعبی صالح آباد به عنوان تعدیل کننده آبهای سطحی شهر تهران اشاره و عنوان کرد: طبق برنامه زمان بندی شده در سال جاری بیش از 12 هزار تن لجن و ضایعات به صورت مکانیزه از این مخازن جمع آوری و به مراکز مجاز انتقال داده شده است.

شهردار منطقه 20 تهران لایروبی مستمر و روزانه را از فعالیت های مهم اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه 20 برشمرد و اعلام کرد: حفاری و لایروبی 72 حلقه چاه جذبی، احیاء، بازسازی و لایروبی قنوات فعال، ایمن سازی حریم کانالها، و...از دیگر اقدامات این اداره به منظور رفع هر گونه آبگرفتگی و یا آب ماندگی احتمالی همزمان با فصل بارندگی در سطح منطقه بوده است.