کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپايي اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال نونهالان کشورمان در قم، اظهار داشت: از فردا یکشنبه میزبان مرحله جدید تمرينات تيم ملي فوتبال نونهالان زير 14 سال کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی کادر فنی تيم ملي فوتبال نونهالان کشورمان، این تیم از روز یکشنبه هفتم مهرماه در قم حاضر می‌شود و تا چهارشنبه دوازدهم مهر در زمين چمن مصنوعي مجموعه ورزشي تختي قم مشغول تمرینات آماده سازی خود خواهد شد.

بهرامی بیان کرد: هم اکنون حيدرشريفي در راس کادر فنی تيم ملي فوتبال نونهالان زير 14 سال کشورمان قرار دارد و بازيکنان ملي پوش در حالي زير نظر وي اردوهاي مختلف آماده سازي را انجام می دهند که اين تيم مهیای حضور موفق در مسابقات فوتبال زیر 14 ساله های آسیا می شود.

وی با بیان اینکه رقابت های فوتبال قهرمانی نونهالان آسیا در اردیبهشت ماه سال 1393 به انجام می‌رسد، یاد آور شد: استعدادیابی بازیکنان آینده دار برای پشتوانه سازی آینده فوتبال کشورمان از اهداف تشکیل تیم های پایه نظیر تیم ملی نونهالان است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم در ادامه با اشاره به وضعیت فوتبال قم، تاکید کرد: توجه و نگاهی که هیئت فوتبال استان قم به استعدادیابی و پرورش فوتبالیست‌ از رده‌های پایه دارد، قطعا موجب رشد و توسعه بیش از پیش این رشته به خصوص از رده‌های سنی پایه خواهد شد تا این مهم استعدادهای فوتبال قم را شناسایی کرده و به سطح اول فوتبال کشور معرفی کند.

وی یاد آور شد:‌ تمام تلاش ما این است که فوتبال قم فعال و با برنامه حرکت ‌کند و راه‌اندازی پایگاه آموزش فوتبال یا مدرسه فوتبال نخبگان در قم با هدف استعدادیابی توسط هیئت فوتبال قم از جمله کارهایی است که می‌تواند استعدادهای این رشته را به خوبی نشان بدهند.

بهرامی ابراز داشت: در حال حاضر کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با یک طرح فراگیر به منظور ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی در مناطق و نواحی مختلف کشور به دنبال توسعه و کشف نیروهای مستعد و درخشان فوتبال است اما از مدت‌ها قبل مدرسه فوتبال نخبگان توسط هیئت فوتبال استان قم راه‌اندازی شده است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم در پایان اظهار داشت:‌ هیئت فوتبال در ادامه تلاش‌های خود برای تحول در فوتبال قم توجه به امر آموزش را در سال جاری یکی از اولویت‌های خود قرار داده است و دوره‌های مربیگری فوتبال امسال نیز از جمله برنامه‌های مهم هیئت محسوب می شود.

