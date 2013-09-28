به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در این دوره آموزشی، رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، مباحثی از جمله قوانین و مقررات، ملاحظات ایمنی، تکریم و احترام به حقوق مسافر، شناخت معابر و اماکن شهری، اخلاق حرفه ای، مدیریت استرس و ایمنی را از سوی کارشناسان خبره پلیس راهور فرا می گیرند.

وی با تاکید برارتقاي سطح آگاهي فعالان حمل و نقل همگاني به ويژه رانندگان اتوبوس و تاكسي افزود: آموزش رانندگان،گامي ارزنده در جهت بسترسازي،ساختاری پويا و كارآمد در روند آموزش اخلاق حرفه‌اي به رانندگان حمل و نقل عمومي است.

شادالوئی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح آموزش رانندگان وسایل نقلیه عمومی، تصریح کرد: تاکسیرانان به عنوان نخستین گروههایی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارند باید آموزشهای لازم را در خصوص تکریم و شناخت نیازهای آنها به صورت کاربردی و تأثیرگذار ببینند تا بتوانند تعامل خوب و مثبتی با مردم برقرار نمایند.

وی اظهار داشت: عدم آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی و مقررات راهنمایی و رانندگی، خسارت قابل توجهی بر آنها تحمیل می کند لذا آگاهی بخشی و اطلاع رسانی توام با آموزش، ضریب آسیب های اجتماعی آن را در جامعه کاهش می دهد.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: همچنین به رانندگانی که در این دوره آموزشی شرکت نمایند؛گواهینامه اخلاق حرفه ای در پایان هر دوره اعطا می شود.