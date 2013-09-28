به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش صحنه‌ای نمایش‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، پرتغال، هلند، اسپانیا حضور دارند و یک نمایش مشترک ایران و ایتالیا نیز به اجرا در خواهد آمد.

نمایش‌های" کیش کیش" به کارگردانی دانیل گل از کشور ایتالیا، "آسمان و دریا" به کارگردانی سایبراند واندرورف از کشور آلمان، "دم ربرتو" به کارگردانی مانوئل والبم از کشور پرتغال، "جوجه اردک زشت" به کارگردانی آنا میلکا از کشور هلند، "آمونا" به کارگردانی جالین سانز و فرناندز پاتیو از کشور اسپانیا و نمایش "ماه پیشونی" به کارگردانی آرش عباسی محصول مشترک ایران و ایتالیا در این بخش اجرا خواهند شد.

در بخش خیابانی و محیطی نیز یک نمایش از کشور پرتغال و یک نمایش به عنوان محصول مشترک ایران و مالزی اجرا می شوند. نمایش "ماه افسانه‌ای" به کارگردانی حامد زحمتکش محصول مشترک ایران و مالزی و نمایش "ایتک" به کارگردانی مانوئل والبم از کشور پرتغال در این بخش معرفی شده‌اند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از تاریخ 24 تا 30 مهرماه در این شهر برگزار می‌شود.