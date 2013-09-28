به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مردم سودان امروز برای ششمین روز متوالی از آغاز اعتراضات در این کشور علیه دولت تظاهرات خواهند کرد. اعتراضات در سودان از روز دوشنبه و در پی دستور افزایش قیمت سوخت آغاز شده است.

العربیه نیز به نقل از مسئولان امنیتی سودان گزارش داد که شب گذشته چهار معترض بر اثر تیراندازی افراد مسلح در خارطوم کشته شدند. هویت این افراد مسلح مشخص نیست.

از سوی دیگر المصری الیوم نیز گزارش داد که مسئولان سودان شب گذشته دفاتر شبکه های العربیه و اسکای نیوز عربی در خارطوم را بستند. این شبکه ها از هر گونه فعالیت خبری در سودان منع شدند و تجهیزات دفاتر آنها مصادره شد.

مسئولان سودان همچنین سه روزنامه در این کشور را با وجود آنکه حامی دولت بود از پوشش اعتراضات اخیر در سودان منع کردند. گفتنی است در اعتراضات اخیر سودان ده ها تن کشته و صدها نفر زخمی شده اند.