سیدمحمد سعیدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور فعال تازه های ناشران استان کرمان در اولین جشنواره کشوری فرهنگی و هنری در شهرستان سیرجان داد و اظهار داشت: بیش از هزار و 800 اثر فرهنگی مربوط به قلم بدستان و ناشران استان کرمان که در چهار سال اخیر به چاپ و نشررسیده است، در این جشنواره فرهنگی و هنری شهرسیرجان به مدت پنج روز ازتاریخ هشت الی 12 مهرماه در محل شهربازی سیرجان عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان کرمان در ادامه افزود: برای حضور باشکوه شرکت تعاونی ناشران استان کرمان درجشنواره فرهنگی وهنری سیرجان تمهیدات لازم اندیشیده شده است و از هزار و 800 عنوان کتاب عرضه شده 800 عنوان کتاب مربوط به آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان و شهرستان سیرجان است.

سعیدی حسینی در ادامه تصریح کرد: سیرجان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی استان کرمان محسوب می شود و پیشینه تاریخی سیرجان نشانگر ظرفیت های بالقوه و بالفعل این خطه از شمال کرمان است.

مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان کرمان در ادامه تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره های فرهنگی و هنری به ارتقای شاخص های تعاملات اجتماعی جامعه کمک فراوانی می کند ومی طلبد که متولیان و مدیران فرهنگی در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهند.

سعیدی حسینی گفت: یکی از مشکلاتی که در استان کرمان وجود دارد، پراکندگی جمعیت وجغرافیایی استان است و به همین دلیل شاخص های فرهنگی در شهرهای مختلف استان از تفاوت های مختلفی برخوردارند و برگزاری چنین جشنواره های فرهنگی وهنری می تواند بر رونق گرفتن تعاملات اجتماعی و ترغیب جامعه به کتابخوانی و آشنایی اهل قلم و فرهنگ به تازه های فرهنگی ازجمله کتاب تاثیرمناسبی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران استان کرمان تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با ابعاد مختلف فرهنگی و هنری می تواند بخش عظیمی از نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه سیرجان را تامین کند.

سعیدی حسینی ادامه داد: شرکت تعاونی ناشران استان کرمان با تمام توان فرهنگی و انتشاراتی خود از این چنین جشنواره های فرهنگی حمایت قاطعی خواهد کرد و برای باشکوه برپا شدن جشنواره قول مساعد در راستای ارائه 20 درصد تخفیف فروش کتاب به خطه سیرجان داد.

وی ادامه داد: انتظار می رود این جشنواره با استقبال مردمی سیرجان مواجه شود و به همین دلیل در جهت ارائه کتاب های تاریخی مربوط به سیرجان تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

