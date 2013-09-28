به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهيري پيش از ظهر شنبه در همانديشي بانوان فرهيخته استان كه در سازمان تبليغات اسلامي قم برگزار شد، اظهار كرد: استان قم نسبت به سالهاي قبل جايگاه بهتري در حوزه فرهنگ ديني و اجتماعي كسب كرده است.
وي افزود: براي گسترش فرهنگ ديني بايد به صورت شبكهاي كار كنيم و از ظرفيتهاي ساير نهادها در پيشبرد اهداف مورد نظر استفاده كنيم.
این استاد حوزه و دانشگاه بر لزوم اجراي طرحهاي كاربردي براي استفاده از ظرفيت زائرپذيري قم تاكيد كرد و افزود: بستر خوبي براي اجراي طرحهاي فرهنگي حوزه دين در قم فراهم است كه بايد از اين بسترها استفاده كرد.
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري در پايان از طرحهاي امور فرهنگي بانوان اداره كل تبليغات اسلامي قم قدرداني كرد.
ضرورت ارائه طرحهاي بديع و خلاق در حوزه فرهنگ
كارشناس امور فرهنگي بانوان سازمان تبليغات اسلامي استان قم در اين جلسه به ضرورت ارائه طرحهاي بديع و خلاق و كاربردي در حوزه فرهنگ اشاره كرد تا بتوان آسيبهايي كه متوجه حوزه دين و فرهنگ است رفع كرد.
اشرف يوسفي گفت: اجراي طرحهايي كه به تعميق باورهاي ديني نسبت به واجبات و سبب گسترش فرهنگ ديني ميشود ضروري است.
در اين جلسه طرح جمعيت بانوان فرهيخته كه از سوي سازمان تبليغات اسلامي ارسال شده، توجيه و تبيين شده است.
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