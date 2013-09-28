ادامه جابجايي هاي مديريتي در ورزش كردستان/ بازار تغييرات به هيئت كشتي شهرستان سقز رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، ديوار ورزش در استان كردستان از ساير بخش ها كوتاهتر است و به همين دليل با كوچكترين تغيير و تحولات اين بخش نيز دچار تغيير مديريت مي شود و البته اين روند در كردستان بسيار نگران كننده تر از ساير مناطق كشور است.

رفت و آمد مديران حوزه ورزش به ويژه در بخش هيئت هاي ورزشي از جمله مباحثي است كه همواره ورزش كردستان را تهديد مي كند و در حالي كه در طول نزديك به يك دهه اخير بيش از هفت نفر به عنوان مدير كل ورزش در كردستان فعاليت كرده اند، سرنوشت هيئت هاي ورزشي در سطح استان و شهرستان نيز مشابه وضعيت مدير كلي در سطح استان است.

در حالي كه در روزهاي مياني هفته گذشته معاون امور ورزش اداره كل ورزش و جوانان كردستان بعد از نزديك به يك سال بار دير تغيير كرد كه اين روند در ساير بخش هاي ورزش كردستان نيز وجود دارد و اين تغييرات چه در سطح استان و شهرستان نيز به چشم مي خورد.

داستان تغييرات در هيئت هاي ورزشي به ويژه در رشته كشتي كه به عنوان يكي از رشته هاي اصلي و مهم ورزشي در كردستان به شمار مي رود همچنان ادامه دارد و اين بار اين روند به شهرستان سقز رسيد و فرماندار اين شهرستان به عنوان سرپرست جديد هيئت كشتي سقز انتخاب شد.

تغییرات ناگهانی در هیات کشتی سقز بعنوان قطب این ورزش در استان و کشور، انتقادات دوسویه اداره ورزش و جوانان و رییس سابق هیات کشتی سقز را نسبت به همدیگر بدنبال داشته است و اين روند باعث شده است تا اين رشته ورزشي با چالش هاي جديد مواجه شود.

انتخاب فرماندار بعنوان رییس هیات کشتی سقز

نادر فخری فرماندار شهرستان سقز با حكم سرپرست هيئت كشتي استان كردستان به عنوان رئیس هیئت كشتی این شهرستان منصوب شد.

انتصاب فرماندار سقز بعنوان سرپرست هیئت کشتی این شهرستان بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان سقز و ابلاغ علی اشرف هدایت نژاد سرپرست هیئت كشتی كردستان صورت گرفته است.

این انتصاب در حالی صورت گرفته که در بین اهالی ورزش و خصوصا پیشکسوتان کشتی سقز بازتاب های زیادی بدنبال داشته است، برخی از آنان با اشاره به مشغله کاری فرماندار و وجود پیشکسوتان و مربیان برجسته در سقز بعنوان مهد کشتی قهرمانی در سطوح ملی و منطقه ای معتقدند كه مي بايست مسئوليت اين كار بر عهده فردي ورزشي گذاشته مي شود.

در حالي فرماندار شهرستان سقز به عنوان سرپرست هيئت كشتي اين شهرستان منصوب شده است كه بنا به دستور استاندار کردستان باید مسئولیت هیات های ورزشی به پیشکسوتان واگذار شود.

عليرضا شهبازي استاندار کردستان در تیرماه سال جاری در نامه ای خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان کردستان دستور کناره گیری مدیران دولتی از پست های ورزشی را صادر کرده بود، در متن این نامه آمده است: پیرو تذکرات قبلی مقتضی است از واگذاری تصدی هیئت های ورزشی به روسا، مدیران کل و معاونین ادارات و سازمان های استان به جهت مشغله کاری آنان در حوزه کاری مرتبط خودداری کرده و به گونه ای برنامه یزی شود تا در راستای آیین نامه هیئت های ورزشی بتوان از وجود افراد با تجربه، علاقمند و آگاه در امر ورزش جهت تصدی ریاست هیئت های ورزشی استفاده برده و از مسئولین تنها به عنوان عضو هیات رییسه استفاده شود، لازم است نتیجه اقدامات انجام شده را اعلام نمایید.

خاکی: فرماندار مشکلات هیات کشتی را مرتفع می کند

در همین حال رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سقز پیرامون این تصمیم و انتصاب فرماندار اين شهرستان به عنوان سرپرست هيئت كشتي اظهار داشت: با توجه به اهمیت ورزش كشتی و سابقه دیرینه این شهرستان در خصوص جایگاه ورزش پهلوانی و كشتی، ایجاد همدلی و وفاق بین ورزشكاران این رشته، هم افزایی و ارتقای جایگاه كشتی، فرماندار به سمت رئیس هیت كشتی سقز منصوب شد.

فرزاد خاكی بيان كرد: با توجه به علاقه فرماندار به كشتی، پیگیری و تلاش مجدانه در امور ورزش، كشتی شهرستان بدون شك رونق خواهد گرفت و به همين دليل بايد تمامي پيشكسوتان فرماندار شهرستان سقز را كمك كنند.

وی درخصوص دستور استاندار کردستان مبنی بر خودداری از واگذاری مسئولیت هیات های ورزشی به مدیران دولتی گفت: این دستور مربوط به هیات های ورزشی سطح استان است و در شهرستان ها منعی ندارد.

خاکی افزود: در چند ماه گذشته عملکرد هیئت کشتی سقز قابل قبول نبوده و برخی ناهماهنگی ها و مشکلات این بخش باعث نگرانی علاقه مندان ورزش کشتی در سقز شده بود و برای حل این مشکلات مناسب دیدیم مدیریت هیئت کشتی سقز را به فرماندار بسپاریم.

انتقاد رئیس سابق هیات کشتی از عدم همکاری اراده ورزش سقز

رئیس سابق هیئت کشتی شهرستان سقز ضمن انتقاد از اقدامات اخیر اداره ورزش و جوانان اين شهرستان گفت: در چند ماه گذشته اقدامات مناسبی برای احیای جایگاه ورزشی کشتی سقز از جمله جذب جوانان علاقه مند، بازگشت بسیاری از مربیان پیشکسوت به سالن های کشتی همچون عبداله ستوده و رئوف سلیمی، جذب اسپانسر و... صورت گرفته بود ولي متاسفانه اين اقدامات و تلاش هاي از سوي اداره ورزش و جوانان سقز ناديده گرفته شد.

علی عظیمی با انتقاد از اظهارات رییس اداره ورزش و جوانان سقز مبنی بر مشکل در اعزام ورزشکاران به مسابقات، وجود ناهماهنگی و رکود کاری در هیئت کشتی سقز، عنوان كرد: در طول 5 ماه تصدی هیئت کشتی بیش از 11 تیم به مسابقات ملی و منطقه ای اعزام شده بود و برخی از ورزشکاران از جمله آزاد علی محمدپور بعنوان منتخب کشوری جهت حضور در مسابقات جهانی انتخاب شدند که متاسفانه مورد حمایت و همکاری اداره ورزش و جوانان قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه خانه کشتی سقز در فروردین افتتاح شد و قرار بود ظرف یک هفته تحویل هیئت کشتی شهرستان شود، افزود: متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته است و بجای تحویل سالن نام آن را از شهید محمد آبدرم تغییر دادند.

عظیمی از مسئولین مربوطه خواست بجای اینگونه اقدامات در فکر احیای جایگاه کشتی سقز در استان و کشور و حمایت واقعی از این ورزش قهرمانی باشند و گفت: حمايت هاي هر چه بهتر از ورزش كشتي به ويژه در شهرستان سقز با توجه به جايگاه اين رشته ورزشي يكي از نيازهاي اصلي به شمار مي رود.

وجود اختلافات در بين پيشكسوتان، عدم وجود حامي هاي مالي به ويژه از سوي بخش خصوصي، كمبود اعتبارات دولتي براي حمايت از هيئت هاي ورزشي به ويژه در طول يك سال اخير و ... از جمله ديگر مشكلاتي است كه ورزش كردستان را تهديد مي كند و به همين دليل انتظار مي رود كه متوليان حوزه ورزش نسبت به اين موارد حساس بوده و مشكلات مطرح شده و ساير معضلات پيش روي ورزش اين استان را به صورت ويژه مورد پيگيري قرار دهند.