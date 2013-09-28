به گزارش خبرنگار مهر، عباس آذر همایون ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ملایر با اشاره به اینکه اهمیت سلامت و امنیت به عنوان دو مقوله مهم بر کسی پوشیده نیست، ابراز داشت: بدون داشتن نعمت سلامت هیچ نعمتی برای انسان لذت بخش نیست و وقتی امنیت و سلامت به خطر بیفتند انسان قدر آن را می‌داند.

وی با اشاره به اینکه توجه به سلامت افراد یک جامعه تنها بر عهده یک وزارت خانه و نهادی مانند وزارت بهداشت نیست، بیان داشت: مسلما یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند مقوله سلامت افراد جامعه را تامین کند و این به یک عزم ملی و کمک همه دستگاه ها نیاز دارد.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر افزود: پیچیدگی بخش درمان بسیار زیاد است و تا کنون بیشترین مشکلات در کشور مربوط به بخش درمان در زمینه های مختلف از جمله ناکارآمدی بخش های مختلف مانند بیمه ها است که با کمبود بودجه مواجه هستند است.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم و بر اساس اولویت ها قرار بود که بیشترین سهم درمان بر عهده دولت و بار سنگین این بخش از دوش مردم برداشته شود، ابراز داشت: متاسفانه تا کنون بیشترین هزینه را مردم متحمل شده و دغدغه زیادی را برای خانواده ها و بیماران ایجاد کرده است.

آذر همایون با بیان اینکه هر روز تکنولوژی‌ها و تجهیزات مدرن تری در پزشکی عرضه می‌شود، گفت: بخش درمان نیز باید در راستای درمان بیماران همس و با این تجهیزات روز پیش برود که هزینه بالایی خرید تجهیزات نیز خود مشکلی بسیار بزرگ است.

کمک خیران برای نیاز بیماران امری ضروری است

وی با بیان اینکه این هزینه ها از عهده وزارت بهداشت بر نمی آید، عنوان داشت: در این راستا کمک خیران برای نیاز بیماران امری ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان ملایر نیز با توجه به جمعیت و داشتن مراکز بیمارستانی و درمانی نیازمند یاری خیریان در بخش درمان است، گفت: در این راستا مجمع خیرین سلامت در ملایر تشکیل شده و به صورت رسمی کار خود را از نیمه شعبان با داشتن یک دفتر در سطح شهر ملایر آغاز کرده است.

وی سه هدف مهم تشکیل مجمع خیرین سلامت را در ملایر شناسایی و جذب خیرین در بخش سلامت و درمان، نیاز سنجی و راه اندازی مرکز مشاوره برای خدمت به بیماران برشمرد.

وی عنوان داشت: شهرستان ملایر در امور خیریه بسیار موفق بوده و یکی از شهرستانهای معروف وقف در کشور محسوب می شود.

آذر همایون عنوان کرد: با توجه به وجود خیریان بزرگ در این شهرستان نیازهای درمانی مهمترین نیاز برای وقف و در امور خیریه است و با توجه به اینکه مدرسه سازی و اموری مانند مسجد، حسینه و.. در این شهرستان اشباع شده است می طلبد در بخش هایی دیگر از جمله بخش درمان واقفان قدم گذاشته و در این راستا باقیات و صالحات را برای خود به جای بگذارند.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر بیان داشت: امروز نیازهای بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان بسیار زیاد است و نبود تجهیزات و وجود متخصصان در این مراکز باعث شده تا مردم و بیماران از ملایر برای مراجعه به استان همدان و یا مرکز کشور رفته و هزینه های زیادی را متحمل شوند.

بیمارستان امام حسین(ع) ملایر در بسیاری از بخش ها نیاز مبرم به تجهیزات ضروری دارد

وی گفت: بیمارستان امام حسین(ع) ملایر در بسیاری از بخش ها نیاز مبرم به تجهیزات ضروری دارد و باید در این راستا اقدام شود.

وی کمبود دستگاههای بخش دیالیز، اکو، نبود مرکز مشاوره برای بیماران، نبود مرکز اورژانیس ویژه در مواقع و حوادث مترقبه، نبود دستگاه ویژه برای کودکان نارس در زمان زایمان و.. را از مهمترین اولویت های این بیمارستان برشمرد و افزود: دستگاههای قدیمی جوابگوی بیماران نیست.

آذر همایون عنوان داشت: نگه داشتن پزشکان متخصص نیز امری دشوار بوده چرا که نبود تجهیزات مدرن مشکلاتی را به وجود آورده است.

در ادامه مدیر بیمارستان مهر ملایر و یکی از اعضای مجمع خیرین سلامت در ملایر نیز با اشاره به تشکیل مجمع خیرین سلامت ملایر اظهار داشت: مجمع خیرین سلامت که در 22 اردیبهشت ماه افتتاح شده تا کنون بیشتر به دنبال ایجاد سخت افزارها بوده است.

بهروز رحیمی گفت: هدف این مجمع رساندن نیت خیرین و واقفین در عرصه بهداشت و پیدا کردن خیرین و ورود به این عرصه است.

وی عنوان داشت: بسیاری از خیرین تمایل دارند که در بخش درمان وارد شوند امام عرصه را نمی شناسند و در این راستا اطلاع رسانی امری مهم است.

وی با اشاره به اینکه اگر امروز در بخش درمان خطایی شود این خطا متوجه فرزندان ما است، گفت: در آینده باید تاوان خطای امروز متحمل جامعه و خانواده ها شود.

وی افزود: مجمع خیرین سلامت ملایر در حال حاضر چندین نفر را جذب کرده و درعین راستا نیز در بیمارستان توسط خیرین اقدامات ارزنده ای انجام شده ودر حال انجام است.

رحیمی در پایان بیان کرد: توجه خیرین و اطلاع رسانی توسط رسانه ها بسیار مهم است که باید خیرین را توجیه کنیم که انجام کار خیر منطقه و جغرافیا نمی شناسد.