مصطفی بوعذار سرپرست و مدیر گروه تئاتر آیین مردم در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این نمایش با موضوع دفاع مقدس پس از 2 ماه تمرین فشرده و مستمر به دبیرخانه این یادواره ارسال شد که به عنوان تنها اثر خوزستانی منتخب و در این یادواره شرکت کرد و در طول هفته دفاع مقدس دربخش دانشگاهی استان در اهواز اجرا شد.

وی به لزوم حمایت از اجراهای گسترده تئاتر خیابانی در سطح شهر به ویژه دانشگاهها تاکید کرد و گفت: تئاتر خیابانی با ظرفیت بسیار گسترده می تواند به عنوان یک قالبی برای بیان ارزشهای دفاع مقدس و معرفی شهدای استان تهیه و تولید شود.

بوعذار که سال گذشته نیز با نمایش « نذر غریب » در این یادواره حضور داشت، افزود: گسترش آموزشهای صحیح تئاتر در دانشگاهها باید به عنوان یک برنامه هنری منسجم به صورت فوق العاده به دانشجویان ارایه شود که این تجربه در برخی دانشگاهها رخ داده که باعث ایجاد روحیه نشاط و همچنین تولید آثار فاخر و استقبال دانشجویان شده است.

این مدرس تاتر ادامه داد: در این نمایش حسین ناخدا، محمد نگراوی، جواد منیعات، رضا شریف لو و رضا شهبازی به ایفای نقش پرداختند که سید جلال حسینی به عنوان مشاورهنری با این گروه همکاری داشته و طراحی بروشور و آفیش کار نیز برعهده سپیده امیری بوده است.

این نمایش با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و در موازات آسیبهای تهاجم فرهنگی در جامعه برای دانشجویان به اجرا درآمد.