به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هدایت الله نورزاده صبح شنبه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نرمش قهرمانانه گفت: نرمش قهرمانانه یعنی حفظ اصول انقلاب اسلامی در روابط دیپلماسی با تکنیک های جدید به نحوی که منجر به پیروزی هیئت های مذاکره کننده در صحنه ها وموضوعات مختلف سیاسی شود.

لازمه پیروزی در نبرد اراده‌ها حرکت به سمت زندگی ایرانی اسلامی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان در ادامه بیان داشت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری جهت رسیدن به تمدن سازی نوین اسلامی و با توجه به اینکه در مرحله نبرد اراده ها قرار داریم لازمه پیروزی در این نبرد تغییر سبک زندگی به سبک زندگی ایرانی اسلامی است.

نورزاده اظهار داشت:لازمه سبک زندگی با توجه به تحریم و فشار دشمنان نظام و انقلاب همانا اجرای کامل اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است.

وی افزود: پایگاه‌های مقاومت بسیج با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل موجود در خود می توانند به عنوان فرهنگ سازی و الگو دهی در سطح جامعه نقش خود را همانند صحنه های دیگرانقلاب به نمایش بگذارند و ناحیه مقاومت بسیج اردستان نیزبه منظور نقش آفرینی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی فعالیت های گسترده ای را در سطح شهرستان به اجرا گذاشته است.

نورزاده یادآور شد: ناحیه مقاومت بسیج اردستان در این زمینه پشتیبانی و حمایت های لازم را جهت راه اندازی 15 کارگاه ه تولید کمپوست ، سه طرح پرورش شتر مرغ ، 25 واحد پرورش و نگهداری مرغ خانگی ، 12 واحد پرورش قارچ، پنج واحد زنبورعسل ، 30 واحد دام سبک و هشت واحد دام سنگین در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تصریح کرد: پشتیبانی، مشاوره و آموزش صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت تبدیل این استخرها به استخرهای پرورش ماهی برای اولین بار منجر به راه اندازی 50 استخر پرورش ماهی در شهرستان اردستان شده و این یکی از افتخارات ما در اجرای اقتصاد مقاومتی است.